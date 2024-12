ARTICOLI CORRELATI

Estratto dell'articolo di Camilla Mozzetti, Marco De Risi per “Il Messaggero”

Prima ha assunto cocaina e alcolici poi in preda ai fumi di droga e alcol ha afferrato un bastone e si è scagliato contro di lei provocando la frattura scomposta del braccio destro. I sanitari nel visitarla le hanno dato trenta giorni di prognosi consigliandole il ricovero per osservazione e successivo intervento per ridurre la frattura.

Lei ha rifiutato ma spinta dai genitori e dalla nonna paterna ha sporto denuncia e così Massimiliano Minnocci, da tutti conosciuto come il brasiliano, è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi.

Il giudice per le indagini preliminari Paola Della Monica ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere motivando il provvedimento per l'oggettiva gravità del fatto e per «un elevato rischio di recidiva specifica» e per il fatto che misure meno afflittive sarebbero da escludere «in considerazione della già delineata personalità del Minnocci e dal fatto - puntualizza il gip - che egli dimostra che le esperienze precedenti ed i benefici concessigli non hanno esercitato alcuna efficacia deterrente:

come emerge dal certificato del casellario giudiziale, egli ha beneficiato, per due volte, della pena sospesa» essendo da ultimo «attualmente sottoposto, con provvedimento del tribunale di Roma, alla messa alla prova».

L'ultimo episodio è venuto alla luce nell'ospedale San Pietro dove la ragazza, di oltre 20 anni più giovane di lui, si è recata accompagnata dai familiari.

Per lei non era la prima volta: circa un mese prima, infatti, la giovane si era recata all'ospedale di Civita Castellana dopo esser stata aggredita sempre da Minnocci, armato pure in quell'occasione, di un bastone. All'epoca però disse ai sanitari di essere caduta accidentalmente e di essersi così ferita. Non volle denunciare. Stavolta invece a convincerla sono stati i familiari e il racconto che la donna fa agli inquirenti è inquietante.

Il 23 novembre la giovane che ha con il "Brasiliano" una relazione altalenante dal 2022 si reca a casa sua ma poi passano la serata separati: lei va a teatro, lui alla festa di compleanno della figlia del suo manager. La promessa però è quella di ritrovarsi poi sempre a casa di lui. La donna arriva prima, ha le chiavi che Minnocci le ha lasciato, lui sopraggiunge dopo pochi minuti.

«Iniziava a consumare cocaina - mette a verbale la donna - che aveva portato da fuori, circa tre grammi, e birra, e consumavamo cocaina insieme». La donna racconta di far un uso sporadico delle droghe pur avendo patito per anni, e quando ancora era minorenne, una dipendenza.

«Quando Massimiliano assume cocaina e, quando ha l'effetto down, inizia ad assumere birra; in questo momento inizia a affermare che lo prendo in giro, che gli rubo addirittura denaro e diventa aggressivo. Alzava sempre di più la voce e mi insultava dicendo che ero una bugiarda, un'infame e, quindi, mentre ero seduta sul divano, mi spintonava per farmi abbassare e impugnava un bastone, simile a una mazza, e mi colpiva violentemente sul braccio destro».

Il giorno dopo, ovvero domenica 24 novembre, quando la donna era già a casa dei suoi genitori l'uomo la chiama e piangendo prova a scusarsi. [...] A casa dell'uomo la polizia ha recuperato tre cellulari in uso al Minnocci, uno di questi era stato usato per riprendere un rapporto sessuale violento, il cui video fu poi inviato dal "Brasiliano" alla nonna della vittima.

