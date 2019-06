PIGI E SANDROCCHIA: ''IO IN QUOTA LEGA? MA SE NON VOTO DAI TEMPI DI CRAXI!'' - A ''IO E TE'' DIACO E LA MILO, CON VALERIA GRACI, FARANNO LA ''TV CHE ABBRACCIA'': ''ENTRAI IN RAI A 18 ANNI, ERO SPERICOLATO, AVEVO UN BRUTTO CARATTERE, ERO PRESUNTUOSO, MOLTO APPASSIONATO E MOTIVATO MA NON AVEVO UNA MATURITÀ TALE CHE MI CONSENTISSE DI GIOCARE DI SQUADRA. POI LE ESPERIENZE PROFESSIONALI, LA VITA, GLI ERRORI, MI HANNO PORTATO A MATURARE''