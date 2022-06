50 SFUMATURE DI INSTAGRAM – SUL SOCIAL SPOPOLANO GLI ILLUSTRATORI EROTICI (CENSURA E ALGORITMO PERMETTENDO), PER ABBATTERE I SOLITI E SOLIDI TABÙ SUL SESSO – NONOSTANTE LE PAGINE SIANO SEGUITISSIME, MOLTI PREFERISCONO NON RIVELARE LA PROPRIA IDENTITÀ – DALLE ILLUSTRAZIONI DI FRIDA CASTELLI, ACCOMPAGNATE DA CITAZIONI E POESIE, ALLA FRANCESE “REGARDS COUPABLES”, CHE NELLE SUE OPERE PARLA SOPRATTUTTO DI EMOZIONI, INTIMITÀ E RAPPORTI AFFETTIVI – ALCUNI DEGLI ILLUSTRATORI EROTICI PIÙ SEGUITI…

frida castelli 2

L'illustrazione erotica passa anche su Instagram, censura permettendo. Sono moltissimi gli illustratori specializzati nel filone erotico che gestiscono profili Instagram per diffondere la propria arte. E, neanche a dirlo, macinano centinaia di migliaia di follower. Spesso le loro identità sono occultate dietro evocativi nickname, anche perché l'algoritmo del social spesso tende a censurare le immagini più bollenti. Moltissime autrici donne si nascondono dietro ai profili più seguiti, non di rado per abbattere tabù e stereotipi sul sesso e l'eros.

FRIDA CASTELLI, @FRIDACASTELLI, 462K FOLLOWERS.

In alto l'illustrazione di Frida Castelli, una delle illustratrici erotiche italiane più apprezzate, su Instagram nota come @fridacastelli, vanta 462k followers. Frida Castelli, artista dall’identità ignota, elabora illustrazioni dal forte potere evocativo, accompagnate da citazioni e poesie. Donne e uomini nell'atto di procurarsi piacere a vicenda sono i protagonisti delle sue opere.

senior coconut 3

SENIOR COCONUT, @MILKMYCOCONUTS, 119MILA FOLLOWER.

Forte del suo anonimato, Senior Coconut @Milkmycoconuts,119mila follower, si sente cittadino dei social network. Pennellate (digitali) appena abbozzate e dai colori tenui, corpi sensuali belli e talmente realistici da incorrere nella censura di Instagram che già una volta gli ha bloccato il profilo. "Quello che oggi amo di più del lavoro che faccio è la possibilità di esprimere la mia estetica e i miei pensieri senza vincolo alcuno"."Amo disegnare i corpi nudi, soprattutto quelli femminili che trovo più versatili per via delle forme, per tutti coloro che amano godere della bellezza tradizionale dei corpi umani. L’immaginazione e l’esperienza forniscono materia ai miei disegni".

apollonia saintclair 1

APOLLONIA SAINTCLAIR, @APOLLONIASAINTCLAIR__, 189MILA FOLLOWER.

Sfuggente e misteriosa, Apollonia Saintclair dice di presentarsi alle sue mostre sotto le spoglie di una mosca. All'attivo tre raccolte delle sue opere dal titolo "Ink Is My Blood". Famosi i suoi lavori realizzati in collaborazione con la regista porno Erika Lust. Ha scelto di restare anonima e ha affermato "Non siamo solo animali sociali, ma anche sessuali: attraverso l’erotismo si può dire tanto di noi".

frances waite 3

FRANCES WAITE, @FRANCESWAITE 26,7MILA FOLLOWER.

Classe 1993, Waite è un'artista americana le cui opere su carta sono state esposte negli Stati Uniti e in Europa. Il suo approccio sovversivo al disegno a grafite fotorealistico è stato riconosciuto in importanti pubblicazioni di arte e cultura. Nel 2018 Frances è stata inclusa nel World 100 di Vogue Magazine, riconosciuto come uno dei creatori più influenti dell'anno. Frequenta il Pratt Institute di Brooklyn, New York, nel 2015 si è laureata con un Bachelor of Fine Arts in Drawing.

NIKKI PECK, @BONERCANDY69, 101K FOLLOWERS.

nikki peck 2

Nikki Peck è un'artista che vive e lavora a Vancouver, BC. Il lavoro di Peck esamina ed esplora la rappresentazione della sessualità e della forma femminile nella società contemporanea. Concentrandosi specificamente sulla forma identificata dalla donna nella società attuale, il lavoro di Peck indaga la pluralità dei modi in cui lo sguardo, le pratiche artistiche femministe, la sessualità, la censura e gli eventi storici hanno plasmato, definito e condizionato la percezione del nudo femminile nell'arte. Studiando e ricercando le teorie dietro gli sguardi, il suo lavoro intende sovvertire e rifiutare lo sguardo maschile, nel tentativo di porre lo sguardo queer femminile in prima linea nella ricerca artistica.

regards coupables 2

REGARDS COUPABLES, @REGARDS_COUPABLES, 967K FOLLOWER.

Dietro a questo nickname si cela un’artista Parigina trentenne, che oggi è considerata una delle artiste dell’arte erotica su Instagram più seguite e apprezzate. Nelle sue opere parla soprattutto di emozioni, intimità e rapporti affettivi.

NOOMI ROOMI, @EROTICWATERCOLOR, 598K FOLLOWERS.

Roomi è un'illustratrice russa. Ha iniziato a pubblicare i suoi lavori su Instagram nel marzo 2017 e subito ha ricevuto molte reazioni positive. Tra le sue fonti d'ispirazione ci sono il fumettista belga Brecht Evens e l'illustratore italiano Lorenzo Mattotti.

chiaralikiart 2

CHIARALIKIART, @CHIARALIKI.ART, 110MILA FOLLOWER

Illustratrice emergente italiana che sul suo profilo Instagram si presenta così: "La mia visione è senza freni, rigorosamente in 6 sfumature di rosa". Si batte per le minoranze sessuali e per infrangere i tabù relativi al sesso: "il mio monocromatismo è in grado di attenuare il suo D.O.C.”, almeno così dicono. Non mi piace dare un nome, un limite ed etichettare cose e persone".

TINA MARIA ELENA BAK, @TINAMARIAELENA, 360K FOLLOWERS.

Artista per metà francese e per metà danese del 1984, che vive a Odense, in Danimarca. Si è specializzata nell'arte sensuale ed erotica dal punto di vista di una donna. Ha iniziato a lavorare con il tema sensuale ed erotico nel 2015, da autodidatta. Ama combinare i colori con una forte definizione degli spazi che lascia spazio a un'interpretazione onirica dell'atto sessuale. "Mi sento una privilegiata nel poter esprimere i miei pensieri e idee artistiche e la mia speranza è che l'esposizione di scene altamente emotive non finisca mai in provocazione né volgarità".

