Una vita travagliata

pamela anderson 5

Sex symbol per eccellenza negli anni '90, Pamela Anderson oggi compie 55 anni e vive una vita molto diversa rispetto al suo tumultuoso passato. Canadese naturalizzata statunitense, la star di Baywatch è passata dai servizi fotografici per Playboy alla tv e il cinema con alterne fortune e nel frattempo ha avuto cinque mariti e due figli. Proprio la sua storia con il primo marito Tommy Lee è diventata una serie tv (Pam & Tommy) in cui a ricoprire il ruolo di Pamela Denise Anderson c'è una irriconoscibile Lily James. Ma vediamo come la vera Pamela Anderson è cambiata negli anni e quanto è stato importante per lei essere una sportiva fin da giovanissima.

playboy russia pamela anderson (2)

Giovane sportiva

Nata a Ladysmith, nella Columbia Britannica, in Canada, Pamela Anderson agli inizi degli anni '80 giocava nella squadra di pallavolo della École Highland Secondary School di Comox. Nel 1988 si è trasferita a Vancouver e iniziato a lavorare come istruttrice di fitness. L'anno dopo, mentre assisteva a una partita di football al BC Place Stadium, è stata inquadrata sul maxischermo mentre aveva addosso una maglietta di un noto brand di birra. Colpito dalla sua bellezza, il pubblico ha fatto un boato e l'azienda produttrice di quella birra l'ha ingaggiata come testimonial. La sua carriera è cominciata così. In seguito si è trasferita a Los Angeles e ha iniziato a posare per Playboy, poi dal 1992 al 1997 è stata una delle protagoniste di Baywatch ed è diventata famosissima in tutto il mondo.

Il veganesimo

pamela anderson 2

Pamela Anderson è diventata vegetariana molto prima che questo regime alimentare fosse di moda a Hollywood. A spingerla a prendere questa decisione è stato un episodio molto particolare della sua adolescenza: ha visto suo padre mentre puliva un animale che aveva cacciato. In seguito è diventata vegana e negli anni ha partecipato a numerose campagne di sensibilizzazione sui diritti degli animali, schierandosi sempre contro le pellicce e gli allevamenti intensivi. Nel 2016 la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) l'ha nominata "Persona dell'anno".

pamela anderson 1

L'epatite C e l'eisoptrofobia

Nel corso della sua vita Pamela Anderson ha avuto dei problemi di salute. In particolare nel 2002 ha dichiarato di aver contratto l'epatite C a causa della condivisione degli aghi per un tatuaggio con Tommy Lee, che è stato suo marito dal 1995 al 1998 (sposato dopo soli quattro giorni di conoscenza) e dal quale ha avuto i suoi due figli Brandon Thomas e Dylan Jagger. Nel corso della loro storia, Tommy Lee è anche stato condannato a sei mesi di carcere per violenza domestica. Nel 2006 Pamela ha avuto un aborto spontaneo mentre era sposata con il cantante Kid Rock. Ha inoltre rivelato di soffrire di eisoptrofobia o spettrofobia, ossia la paura di guardarsi allo specchio. Nel 1990 si è sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva, ma nel 1999 ha rimosso le protesi.

pamela anderson barb wire 2

I 5 mariti

La vita sentimentale di Pamela Anderson è stata molto movimentata. Tutti conoscono la sua storia con Tommy Lee, il batterista dei Mötley Crüe, sposato nel giro di una settimana. Un loro video girato durante la prima notte di nozze è stato praticamente il primo caso di video diventato virale. Ma anche un altro video girato con il musicista Bret Michaels, prima che si mettesse con Lee, ma diffuso anni dopo (nel 1998) ebbe più o meno la stessa sorte.

the viper room pamela anderson 2000

Dopo la fine della storia con Lee, Pamela Anderson si è sposata altre quattro volte: nel 2006 con Kid Rock, divorziando circa tre mesi dopo il sì; nel 2007 con Rick Salomon, un produttore cinematografico, un matrimonio annullato quattro mesi dopo le nozze; nel 2014 un altro matrimonio con Salomon, finito con il divorzio poco più di un anno dopo; a gennaio del 2020 sono arrivate le nozze con un altro produttore cinematografico, Jon Peters, che Pamela conosceva però già da una trentina d'anni, ma il matrimonio è durato solo 12 giorni e anzi Anderson ha anche detto che non era un vero e proprio matrimonio, ma solo una rimpatriata tra amici; a dicembre del 2020 si è sposata con la sua guardia del corpo Dan Hayhurst, ma ha poi divorziato all'inizio del 2022. Tra le sue tante storie d'amore c'è anche quella del 2019 con l'ex calciatore del Milan Adil Rami, oggi al Troyes, di 18 anni più giovane di lei.

Pamela Anderson oggi tra attivismo e riservatezza

tommy lee e pamela anderson

A differenza di molte star, Pamela Anderson odia i social network, ha un account Instagram, ma non lo usa e segue solo i suoi figli e Miley Cyrus. Si dedica principalmente ai suoi impegni da attivista a sostegno di diverse realtà che si occupano di diritti degli animali e di persone affette da AIDS. Passa molto tempo a leggere e a contatto con la natura, facendo lunghe passeggiate con i suoi cani, mentre non ama andare in palestra né ha un personal trainer, ma ogni tanto fa pilates. Ha parlato a cuore aperto anche degli abusi sessuali subiti da bambina e da giovanissima, per aiutare altre donne a superare questo tipo di traumi.

