A 73 ANNI SI TROMBA! - “HO TRATTATO IL MIO CORPO COME UNA MASERATI” – IL SEGRETO DELLA FELICITÀ DI SUZANNE SOMERS, L’ATTRICE DI "THREE’S COMPANY", IN BARBA AL CANCRO: “IL MIO CORPO NON È VECCHIO PERCHÉ HO MESSO SEMPRE DENTRO IL CARBURANTE MIGLIORE. PER IL SESSO C'È LA PEPTIDE. L'HO PRESA. FUNZIONA PERCHÉ AGISCE SUL CERVELLO, STIMOLA IL DESIDERIO SESSUALE E…” - FOTO PEPERINE

DAGONEWS

suzanne somers 9

Suzanne Somers è un nome familiare a Hollywood da quando ha girato "Three’s Company" nel ruolo di Chrissy Snow. Ora, a 73 anni in quello che considera il momento più felice della sua vita, dà una serie di consigli per invecchiare felicemente.

«Pensavo che in questa fase della mia vita avrei iniziato a desiderare chi ero in passato. Ma non è così – ha detto Somers - Mi rendo conto che c'è un altro capitolo, probabilmente molti altri dopo questo. Pensavo che a 73 anni sarei stata vecchia, ma non lo sono e credo che dipenda dal modo in cui mi sono presa cura di me. Ho davvero pensato al mio corpo come a una Maserati, lo nutro bene e metto il carburante migliore e paga».

suzanne somers 4

L'attore ha recentemente pubblicato il libro "A New Way To Age", in cui parla con i medici di tutto il mondo su come invecchiare con libertà e sicurezza. Somers affronta diversi problemi di salute per uomini e donne come le malattie cardiache, il cancro e il sesso nella speranza di aiutare le persone di tutte le età a vivere la loro vita nel modo migliore e in modo più sano.

suzanne somers 3

Somers ha imparato molto sulla vita e sulla salute : «Quando giravo "Three’s Company" ho avuto il cancro tre volte, ma la gente voleva solo proteggere Chrissy Snow. Mi sono ingegnata per rendere il personaggio simpatico e adorabile, le bionde stupide sono fastidiose. E poi sono stata licenziata per aver chiesto di essere pagata come gli uomini».

Nonostante quel periodo difficile della sua vita, l’attrice ha sempre fatto della salute una priorità. Ora vuole che i lettori sappiano che la vita e il sesso possono essere molto divertenti anche a 70 anni.

suzanne somers 22

«Per il sesso c'è la peptide. L'ho presa. Funziona perché agisce sul cervello e stimola il desiderio sessuale. Dato che sono bilanciata ormonalmente, prendere la peptide era davvero troppo per me. Potresti avere otto orgasmi in un paio d'ore. Quando le donne non hanno voglia di farlo possono trarre dei grandi benefici a usarla».

