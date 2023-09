IL 93% DEGLI INCIDENTI STRADALI SI SAREBBE POTUTO EVITARE – QUASI TUTTI I SINISTRI SONO CAUSATI DAI COMPORTAMENTI SCORRETTI DEGLI AUTOMOBILISTI. SE UN GUIDATORE CHE VA 50 KM/H GUARDA IL TELEFONO PER “SOLI” 4 SECONDI, NEL FRATTEMPO, LA SUA AUTO HA PERCORSO 56 METRI – SPIPPOLARE SULLO SMARTPHONE È LA CAUSA DEL 24% DEGLI INCIDENTI VISTO CHE RIDUCE I TEMPI DI REAZIONE DEL GUIDATORE COME SE SI FOSSE SCOLATO QUATTRO BIRRE MEDIE...

Estratto dell’articolo di Maddalena De Franchis da “Il Giorno”

guida con cellulare 5

Sblocca il display dello smartphone per controllare un messaggio su Whatsapp: l'operazione più semplice del mondo, una routine che ripetiamo migliaia di volte al giorno. Dura 4 secondi: se lo si fa mentre si è alla guida di un'auto, però, quei 4 secondi, percorsi a una velocità di 'soli' 50 km all'ora, si traducono in 56 metri percorsi a occhi bendati. L'equivalente di due campi da pallacanestro.

guida con cellulare 12

Che dire, poi, di un gesto appena più complesso, come cercare un numero nella rubrica? Otto secondi di distrazione: come attraversare – a 50 km orari e con gli occhi bendati – 111 metri, l'equivalente di un campo da calcio.

Fanno rabbrividire i dati contenuti nell'ultimo report di Anas, la società del gruppo Fs italiane che gestisce la rete di strade e autostrade di interesse nazionale: in occasione dell'ultima campagna di sensibilizzazione 'Guida e basta' – che Anas promuove da anni assieme al ministero delle Infrastrutture e alla Polizia – sono stati resi noti i dati Istat sugli incidenti stradali verificatisi nel 2022: poco meno di 166mila (+9,2% sul 2021), con 3.159 vittime (+9,9% rispetto al 2021) e circa 223.500 feriti (+9,7%).

guida con cellulare 4

Il 93% di questi incidenti deriva da comportamenti scorretti del guidatore: la distrazione, dovuta principalmente all'uso di smartphone, l'uso di alcool o droghe, il mancato rispetto delle precedenti e la velocità elevata risultano fra le cause più frequenti di incidentalità.

Non solo: da un'ampia ricerca Anas sugli 'stili di guida degli utenti', è emerso che gli automobilisti al volante hanno una percezione dei propri comportamenti decisamente indulgente, e il dito costantemente puntato contro gli altri. I pericoli che causano incidenti o situazioni a rischio sono quasi sempre attribuiti alle condotte altrui. […]

guida con cellulare 6

Inviare messaggi su Whatsapp riduce i tempi di reazione al volante come farebbero quattro birre medie; scattare un selfie o pubblicare una 'storia' sui social richiede almeno 15 secondi di distrazione; accedere a un social per scoprire quanti 'like' ha guadagnato un post significa distrarsi per 20 secondi. Accade così che ci si accorga di un ostacolo o di una vettura che avanza in direzione opposta, quando non c'è più tempo né spazio per frenare. […]

guida con cellulare 7 guida con cellulare 11