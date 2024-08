AARON ENGL, IL BOSCAIOLO TROVATO MORTO SEMI DECAPITATO A TERENTO, IN PROVINCIA DI BOLZANO, POTREBBE ESSERE MORTO PER UNA SFIDA SOCIAL FINITA MALE: UNA PROVA DI ABILITÀ CON LA MOTOSEGA, TROVATA VICINO AL CORPO - IN PAESE GIRANO DIVERSI VIDEO IN CUI DEI RAGAZZI PROVANO AD APRIRE BOTTIGLIE DI BIRRA CON UNA MOTOSEGA, E OTTENGONO MIGLIAIA DI VISUALIZZAZIONI: "È UN CLASSICO TRA I BOSCAIOLI, MA CI VUOLE UNA CERTA ABILITÀ..." - VIDEO

Estratto da "QN - la Nazione - il Resto del Carlino - il Giorno"

Aaron Engl

Sulla morte di Aaron Engl, boscaiolo 24enne, trovato morto semi decapitato il 18 agosto a Terento (Bolzano) si fa strada una nuova ipotesi non ancora supportata da dati oggettivi. A mettere fine alla giovane vita del ragazzo potrebbe essere stata una sfida social finita male: una prova di abilità con la motosega, trovata vicino al corpo. In paese, infatti, sembrano girare video di boscaioli della zona intenti in queste prove. […]

Nei video i protagonisti aprono con questi strumenti bottiglie di birra, ottenendo migliaia di visualizzazioni. Il cellulare di Engl è stato sequestrato per cercare altri indizi e indagare sulla presenza di eventuali video fatti in precedenza e poi cancellati. Un boscaiolo della zona spiega: «È un classico tra i boscaioli, ma ci vuole anche una certa abilità per portarle a termine, e tanta pratica».

