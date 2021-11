GLI ABBA? NE ABBIAMO ABBA-STANZA – DOPO 40 ANNI LA BAND SVEDESE SI LIBERA DEI CATETERI E CI INFLIGGE UN DISCO DI INEDITI - E PER RIMPOLPARE LA PENSIONE, I QUATTRO LANCIANO 196 SPETTACOLI A LONDRA DOVE A “CANTARE” CI SARANNO I LORO OLOGRAMMI RINGIOVANITI – GIÀ VENDUTI 250MILA BIGLIETTI: “ABBIAMO UNA STORIA: È SOPRAVVISSUTA. C’È UN BRANO RIMASTO NEL CASSETTO PER 40 ANNI E…” - VIDEO

Mattia Marzi per “il Messaggero”

abba 5

L'ultima esibizione pubblica nel dicembre '82, nello studio del programma della tv britannica The Late, Late Breakfast Show, sulle note di Thank You for the Music, suonava come un epilogo. Poi un silenzio lunghissimo: quarant' anni, nel corso dei quali i loro dischi non sono mai passati di moda.

Tutt' altro: hanno conquistato generazioni (16 milioni di stream globali alla settimana sulle piattaforme). «Abbiamo una storia: è sopravvissuta», cantano ora gli ABBA in I Still Have Faith in You, la canzone che apre il loro nuovo album e ne ha anticipato l'uscita.

abba 6

196 SPETTACOLI

Voyage, questo il titolo del disco, arriva oggi nei negozi e in streaming, mentre a Londra fervono i preparativi per gli show 196 in tutto che dal 27 maggio 2022 vedranno la band tornare, se così si può dire, a esibirsi: sul palco della ABBA Arena, in fase di costruzione, Benny Andersson, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad e Björn Ulvaeus, 296 anni in quattro, non saliranno in carne ed ossa ma manderanno i loro ologrammi, immagini 3D proiettate attraverso un laser che riproduce le fattezze dei musicisti da giovani (

Al progetto stanno lavorando 850 professionisti tra tecnici, light designer, coreografi: lo producono Svana Gisla e Ludvig Andersson, già al fianco di Bowie, Beyoncé, Jay Z).

abba 3

LA TRAGEDIA

Attesa alle stelle, con la tragedia avvenuta nella notte tra il 2 e il 3 novembre scorso al concerto tributo alla band alla Uppsala Konsert & Kongress Hall, vicino a Stoccolma, quando un uomo è morto precipitando dal settimo piano della sala su due persone, uccidendone una, che ha spinto gli ABBA a sospendere per un giorno la promozione.

Nei primi tre giorni dall'apertura dei preordini, a settembre, nel Regno Unito l'album ha venduto oltre 80 mila copie, mentre per gli show sono stati già acquistati 250 mila biglietti (altri tagliandi da oggi su abbavoyage.com).

abba 2

LA MENTE

«Siamo partiti da due canzoni. Poi ci siamo chiesti: perché fermarci qui? Ne abbiamo parlato con le ragazze: facciamolo, ci hanno risposto. Era come se il tempo non fosse mai passato», racconta Benny Andersson, oggi 74enne, la mente del gruppo. Le ragazze sono la bionda Agneta Fältskog e la rossa Anni-Frid Lyngstad, 71 anni la prima, 75 la seconda, che con le loro voci tornano qui a far sognare i fan degli ABBA, riportando indietro le lancette del tempo.

abba 12

In Voyage, registrato con i 40 componenti della Stockholm Concert Orchestra, passato e presente si rincorrono, tra autocelebrazione e citazioni (da Dancing Queen a When You Danced With Me): «Queste canzoni parlano di noi. Di quello che siamo oggi. Della nostra amicizia, della lealtà», dicono.

DAL CASSETTO

Abba

Nel disco c'è anche Just A Notion, una canzone rimasta nel cassetto per oltre quarant' anni: «Doveva essere nell'album Voulez-Vous del '79, poi non è successo. Perché? Non ce lo ricordiamo rivela Björn Ulvaeus è una grande canzone.

La facemmo sentire a un editore in Francia e a poche altre persone di fiducia. Ora Benny ne ha registrato una nuova versione a cui abbiamo aggiunto batteria e chitarre, ma le voci restano quelle del 78».

abba 11

Tra ballate e inni, le dieci canzoni di Voyage riprendono il discorso lì dove il quartetto svedese lo aveva interrotto con The Visitors, nell'81. Basti ascoltare pezzi come Don't Shut Me Down e No Doubt About It, con melodie da grandi maestri. E pazienza se in più di un passaggio sembrano le maschere di loro stessi: cosa aspettarsi, se non un revival del pop d'alta classifica degli Anni '70 di cui sono stati campioni? Mamma mia! Here they go again!

abba 1 abba 8 abba 4 abba 13 abba 9 abba 2 anni frid lyngstad 1 anni frid lyngstad benny andersson anni frid lyngstad 5 abba anni frid lyngstad benny andersson anni frid lyngstad benny andersson 2 anni frid lyngstad 2 anni frid lyngstad 14 anni frid lyngstad 22 anni frid lyngstad 13 anni frid lyngstad 11 abba 2 anni frid lyngstad agnetha faltskog anni frid lyngstad anni frid lyngstad 6 anni frid lyngstad 7 anni frid lyngstad e agnetha faltskog abba abba ologrammi abba 7 abba 10