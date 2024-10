https://www.repubblica.it/cronaca/2024/10/18/news/mbappe_accusato_stupro_svezia_ultime_notizie-423562473/

Estratto dell'articolo di Anais Ginori per "La Repubblica"

KYLIAN MBAPPE

Kylian Mbappé viene avvistato la prima volta a Stureplan, epicentro della movida notturna di Stoccolma, la settimana scorsa. Il fuoriclasse del Real è arrivato con il suo jet privato da Madrid in compagnia della guardia del corpo, della fidata assistente e dell’amico Nordi Mukiele con cui giocava nel Psg. Non è stato convocato per le partite di Nations League e ne approfitta per «rigenerarsi». È stato un anno complicato, quello dell’addio a Parigi, con una scia di polemiche e contenziosi finanziari ancora in corso, un europeo fallimentare, l’assenza contestata alle Olimpiadi. […]

KYLIAN MBAPPE FUORI DA UNA DISCOTECA A STOCCOLMA

Mukiele conosce un “concierge di lusso” che può organizzare tutto. Cene eleganti, piacevole compagnia. […] «Fake news», ripete lui a proposito dell’accusa di stupro rivelata dai tabloid svedesi. Una notte brava finita in tempesta. Mbappé alloggia al Bank Hotel, cinque stelle scelto perché dispone di una suite all’ultimo piano di oltre duecento metri quadrati. […]

Giovedì 11 ottobre il “concierge di lusso” ha previsto una cena da Chez Jolie per poi andare nella discoteca V, «uno dei più esclusivi night club di Svezia» come recita il sito del locale. È stata privatizzata una stanza. […] Si balla, si gioca, e si sceglie con chi proseguire o no la notte. Una trentina di donne sono state invitate. Nessuno può entrare nella stanza con i cellulari. Almeno una delle prescelte segue poi Mbappé e Mukiele fino al Bank Hotel.

kylian mbappe

Il capitano dei Bleus, […] riparte venerdì pomeriggio. Intanto la presunta vittima è andata in ospedale per accertamenti sulla violenza che sostiene di aver subito, e sabato decide di presentare denuncia. Gli investigatori sequestrano dei pantaloni neri, un top e un paio di mutandine. Effettuano dei prelievi al Bank Hotel, prendono le immagini di videosorveglianza di quella notte. Mbappé è considerato “ragionevole sospetto” nell’indagine, il livello più basso di incriminazione previsto dalla legge, e per ora non ha ricevuto nessuna comunicazione ufficiale dalla giustizia svedese.

KYLIAN MBAPPE FUORI DA UNA DISCOTECA A STOCCOLMA

In un primo tempo, la sua avvocata esclude qualsiasi fatto che possa portare a un’incriminazione del genere. «Il mio cliente è esterrefatto da questa storia di cui non sa niente» spiega Marie-Alix Canu- Bernar, annunciando querela contro ignoti. Nelle ultime ore però la linea di difesa è cambiata. Anche perché gli sponsor si agitano, il club allenato da Carlo Ancelotti conferma la fiducia alla sua nuova star ma in palio ci sono decine di milioni.

Julia Franzen mbappe

Nell’entourage di Mbappé, quindi, viene fatta filtrare la notizia che a Stoccolma c’è stata una relazione sessuale «consenziente ». E viene precisato, secondo le Parisien, che il giovane campione ha una serie di messaggi telefonici scambiati con la donna poche ore dopo averla salutata all’hotel. Sms che dimostrerebbero che non c’è stata nessuna violenza. Il clan del fuoriclasse teme però che potrebbe essere un’altra donna ad averlo accusato. Nei due giorni passati a Stoccolma, e in particolare nelle serate passate nella discoteca, il calciatore avrebbe incrociato altre ragazze. […]

