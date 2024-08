ABBIAMO FINALMENTE CAPITO COSA UNISCE GLI ETERNI NEMICI CONTE E RENZI: LA PANZA! – "MATTEONZO" STA TRASCORRENDO LE VACANZE INSIEME ALLA MOGLIE AGNESE IN UN HOTEL DI LUSSO IN SARDEGNA, DOVE SFOGGIA UN FISICO DA SOLLEVATORE DI POLEMICHE E UN COSTUMINO DÉMODÉ - CONTE E OLIVIA PALADINO, DOPO IL DAGO-SCOOP DELLE LORO VACANZE A CORTINA, SCELGONO DI TENERE UN PROFILO BASSO ED EVITARE POLEMICHE: SONO SU UN GOMMONCINO A PONZA...

1-SOLE, CUORE E BUONE LETURE

Mentre su X commenta appassionatamente le vittorie italiane alle Olimpiadi di Parigi, in spiaggia si rilassa. Matteo Renzi è in vacanza in Sardegna con la moglie Agnese Landini, che mostra un fisico da urlo. I due, che fanno coppia fissa da oltre 25 anni, hanno scelto una vacanza a cinque stelle alloggiando all’Hotel Pitrizza, a nord-est della Sardegna vicino a Porto Cervo.

Mentre si gode qualche giorno di pausa nel mare cristallino della Costa Smeralda, il leader di Italia Viva sotto l’ombrellone si dedica alla lettura (impegnativa) di Estasi e terrore, l’ultimo libro di Daniel Mendelsohn, una raccolta di saggi e recensioni che spaziano dai classici greci fino ai miti della cultura pop contemporanea. […]

2-LA SUA DONNA È... IMMOBILE

Abituati come siamo a vedere mega yacht da settanta metri e più solcare i nostri mari, da Portofino alla Costiera amalfitana, è vero, ci fa un certo effetto trovare un gommone da sei metri appena, al largo dell’isola di Ponza, che ospita l’ex Premier e ora presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e la fidanzata Olivia Paladino.

E, attenzione, stavolta l’apparenza davvero inganna. Mica tanto per la scelta sottotono, quanto piuttosto perché lei – che sembra così, a prima vista, un’influencer di costumi da bagno, in barba ai suoi 44 anni – è il vero carico da novanta dell’imbarcazione. [...] In ogni caso oggi per Olivia Paladino e, soprattutto per Giuseppe Conte, a bordo del gommoncino il naufragar è dolce, dolcissimo, in questo mare.

