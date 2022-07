ABBRONZATA E...UNGULATA – A GENOVA UNA DONNA CHE STAVA PRENDENDO IL SOLE IN SPIAGGIA È STATA AGGREDITA DA UN CINGHIALE: “QUANDO L’HO VISTO SONO RIMASTA IMMOBILE, DICONO DI FARE COSÌ, PENSAVO VOLESSE IL CARTONE DELLA MIA PIZZA. LUI SI È AVVICINATO ANCORA E MI HA MORSO IL BRACCIO” – IN OSPEDALE, DOPO AVERLA MEDICATA, NON SAPEVANO SE FARLE ANCHE L’ANTIRABBICA: “MI HANNO SPIEGATO CHE NON C’ERANO PRECEDENTI DI MORSI DI CINGHIALI…”

Michela Bompani per https://genova.repubblica.it

"Ero in spiaggia, seduta sul mio asciugamano, venerdì sera, dopo il lavoro: stavo godendomi la brezza e mi è comparso accanto un cinghiale: io sono rimasta immobile, dicono di fare così, e lui si è avvicinato ancora e mi ha morso il braccio": Rossana Padoan Falcone, 57 anni, è impiegata in uno studio di assicurazioni e venerdì scorso, come ama fare alla fine di una settimana di lavoro, dopo l'ufficio ha deciso di passare un paio d'ore nella spiaggia di via del Tritone a Sturla.

"Un'esperienza che ha dell'incredibile: su una spiaggia, in città, morsa da un cinghiale. Erano da poco passate le 19.30, avevo appena finito di mangiare una pizza in spiaggia - racconta - avevo appoggiato il cartone, chiuso, poco distante da me e dal mio asciugamano, quando è arrivato il cinghiale, era abbastanza grande. Io sono rimasta immobile, pensavo fosse stato attirato dalla pizza, e che avrebbe cercato di aprire il cartone che custodiva alcuni avanzi all'interno, invece mi si è avvicinato e mi ha morso".

Intorno alla donna scoppia il panico: "Io ho gridato, le persone scappavano", fuggi fuggi generale, mentre Rossana rimane da sola alcuni minuti, il braccio insanguinato, prima che una donna le si avvicini di nuovo, per portarle soccorso e chiamare aiuto.

Rossana Padoan Falcone è stata poi soccorso da un'ambulanza e da una pattuglia della polizia locale: "Mi hanno subito medicato il braccio e mi hanno accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale San Martino".

Adesso la donna, oltre al richiamo dell'antitetanica, deve sottoporsi al ciclo di somministrazioni antirabbica: "Al pronto soccorso me lo hanno prescritto, ma nell'ambulatorio Asl mi hanno chiesto se volessi riceverlo: pare non esistano precedenti di morso di cinghiale e non è certo che si corra in rischio di contrarre la malattia. Io sinceramente ho scelto di non rischiare".

La Padoan Falcone, che è anche segretaria del circolo Pd Portoria Carignano, ha scelto di raccontare la sua esperienza, senza precedenti, perché sintomo di una situazione che, a Genova, sta degenerando: "E' intollerabile che i cittadini sorrano un rischio del genere - accusa - ero in una spiaggia dove, proprio a fianco a me, fino a pochi minuti prima, avevo avuto la compagnia di una coppia con un bimbo nel passeggino: se avesse morso lui? E poi quella spiaggia è accessibile alle persone disabili, perché metterle a rischio? Si tratta di un arenile pubblico, che deve comunque essere presidiato. L'emergenza cinghiali, credo, stia degenerando".

Nella notte tra sabato e domenica, la polizia locale ha diramato sul proprio canale Telegram tre diversi avvisi di attenzione agli automobilisti per cinghiali sulla carreggiata rispettivamente in corso Torino, corso Europa e via Capri, invitando a "prestare la massima attenzione".

A Rossana Padoan adesso rimane una intensa trafila sanitaria da fare: "Oltre le vaccinazioni, devo assumere l'antibiotico per sei giorni, tre volte al giorno". E però è certa di una cosa: "Dovrò trovarmi un'altra spiaggia, lì non ci metterò più piede".