ABETE ED EBETI - LA BRAVATA NAZISTELLA A MONTEMURLO, IN PROVINCIA DI PRATO: AL GRANDE ALBERO DI NATALE DAVANTI AL COMUNE SONO STATE APPESE SVASTICHE E PALLINE CON IL VOLTO DI HITLER - LE TELECAMERE HANNO RIPRESO UN UOMO INCAPPUCCIATO E CON LA MASCHERINA: ALTRE IMMAGINI POTREBBERO FARE CHIAREZZA SU CHI SIA...

Maria Vittoria Giannotti per “La Stampa”

addobbi di natale con la faccia di hitler 4

Svastiche e palline con il volto di Hitler appese ai rami del grande abete di Natale allestito nella piazza centrale, proprio davanti al municipio. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Montemurlo, paese dalle fiere tradizioni partigiane, in provincia di Prato. Ad accorgersene, al mattino presto, sono stati alcuni cittadini che hanno subito dato l'allarme.

E ora è caccia all'autore del gesto vandalico che ha rovinato a tutti l'atmosfera di festa. In paese non si parla d'altro e le supposizioni si affastellano nel tentativo di far luce sul colpevole.

addobbi di natale con la faccia di hitler 5

La polizia municipale è già entrata in azione per rimuovere le decorazioni nazifasciste: quattordici palline con l'effigie del dittatore con un vistoso cuore rosso realizzate, probabilmente, con una stampante casalinga, ma anche alcune svastiche.

In considerazione della natura politica del gesto, si è mobilitata anche la Digos della questura pratese. Si tratta di «un gesto che oltraggia tutti coloro che sono morti per i valori di libertà e pace e che si sono battuti per regalarci la Costituzione e la libertà. Non si tratta di una bravata. Sono profondamente indignato», tuona Simone Calamai, il sindaco, dalla sua bacheca Facebook, che in queste ore è stato sommerso da decine di mail e messaggi di cittadini arrabbiati e preoccupati.

addobbi di natale con la faccia di hitler 3

Alcune delle immagini riprese dalle telecamere della zona sono già state passate al setaccio dagli inquirenti. E in uno di questi video, quello delle telecamere del Comune, gli investigatori hanno già individuato un uomo che, coperto da cappuccio e mascherina, si avvicina nottetempo all'albero per posizionare le palline incriminate.

addobbi di natale con la faccia di hitler 2

Gli inquirenti stanno cercando di verificare se, nelle strade vicine, siano installati altri sistemi di videosorveglianza: la speranza è quella di ricostruire il percorso fatto quella notte dal teppista. Una telecamera potrebbe averlo ripreso prima che si coprisse il volto oppure potrebbe fornire indicazioni utili sui mezzi con i quali si è mosso.

Altra questione da appurare è se assieme a lui ci fossero dei complici: difficile immaginare che si sia mosso da solo, senza che qualcuno gli coprisse le spalle. «Dalle immagini - ha spiegato il primo cittadino - si vede un soggetto che a più riprese agisce sull'albero tra mezzanotte e mezzanotte e trenta».

addobbi di natale con la faccia di hitler 1

In paese le telecamere sono numerose e la speranza di trovare elementi utili nelle prossime ore è concreta. «L'auspicio è che dalle immagini vengano fuori i responsabili. Per noi quanto accaduto - ha concluso il sindaco - rappresenta un oltraggio».