ABISSI DI SPACCIO – UN CONTRABBANDIERE È STATO TROVATO PRIVO DI SENSI SULLE SPONDE DEL FIUME DI DETROIT DOPO AVER CERCATO DI TRASPORTARE 120 CHILI DI MARIJUANA E DENARO DAL CANADA AGLI USA: LO SPACCIATORE HA DETTO DI AVER USATO UN SEMISOMMERGIBILE PER PASSARE INOSSERVATO, MA IN REALTÀ SI TRATTA DI UN SEABOB – UNA STORIA BIZZARRA VISTO CHE L’UOMO ERA STATO FERMATO ALCUNE SETTIMANE FA PER…

Guido Olimpo per "www.corriere.it"

seabob 2

Un jet ski subacqueo usato per trasportare droga e denaro lungo il confine Canada-Usa attraverso il fiume Detroit. E’ il sistema adottato da un contrabbandiere, Glen Mousseau, già coinvolto in attività clandestine. Il «corriere» era stato trovato privo di sensi sulla riva del fiume.

MARIJUANA

Aveva due grandi pacchi di marijuana legati al corpo, quasi 120 chilogrammi. Agli agenti aveva detto di aver impiegato un «semisommergibile» e questo aveva fatto pensare a mezzi simili a quelli usati dai narcos sudamericani. In realtà si tratta di un modello noto come Seabob, con un prezzo che varia dai 9 mila ai 16 dollari. Motore elettrico, silenzioso, permette di percorrere tratti in immersione.

seabob 5

Nel cellulare dell’uomo sono stati recuperati i messaggi scambiati con i complici e coordinate GPS. Secondo la sua confessione avrebbe condotto numerose «missioni», tutte coronate da successo. La storia ha aspetti comunque bizzarri. Mousseau era già stato fermato, settimane fa, con una grossa somma di denaro ed aveva ammesso di essere coinvolto in operazioni illecite.

Ma invece che metterlo in prigione, lo hanno confinato in un motel. Da qui è scappato per poi riapparire all’inizio di giugno sulla sponda del fiume, svenuto e con accanto il suo carico.

marijuana

I precedenti

La tattica del Seabob ha un paio di precedenti. Nel dicembre 2014 un paio di olandesi sono stati arrestati in Scozia mentre tentavano di «importare» della coca via mare. E di recente la Border Patrol ne ha sequestrato uno su una spiaggia del sud della California, probabilmente impiegato da immigrati clandestini oppure dai contrabbandieri.

seabob 1

Sempre nella zona del fiume Detroit, in passato, è stata sventato un tentativo con tubi a tenuta stagna, pieni di narcotici, e portati lungo la via d’acqua.

seabob 4 MARIJUANA seabob 3