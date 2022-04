ABRAMOVICH E GLI ALTRI TRE NEGOZIATORI SAREBBERO STATI AVVELENATI CON LA CLORPICRINA, UN AGENTE CHIMICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE, O CON UN BASSO DOSAGGIO DI NOVICHOK - IL GIORNALISTA INVESTIGATIVO RUSSO CHRISTO GROZEV, CHIAMATO A INDAGARE SULL'INCIDENTE: "TUTTI GLI ESPERTI CHE HANNO COMUNICATO CON LORO HANNO DETTO CHE NON SI TRATTAVA DI UNA COINCIDENZA"... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

roman abramovich con erdogan ai negoziati tra russia e ucraina in turchia

«Stiamo morendo?», ha chiesto Roman Abramovich dopo aver accusato i sintomi dell’avvelenamento al dottore che lo stava visitando. Si sentiva così male da temere per la sua vita. Secondo il giornalista investigativo Christo Grozev, che ha condotto una ricerca sull’incidente, un team di esperti ha convenuto che la sostanza utilizzata nell’attacco fosse cloropicrina, un agente chimico utilizzato durante la I Guerra Mondiale, o un basso dosaggio di Novichok.

Abramovich e gli altri negoziatori di pace hanno tutti sofferto di sintomi debilitanti, tra cui una temporanea cecità, durante la missione dei primi di marzo a Kiev. Sintomi che lo hanno costretto a rivolgersi a cure ospedaliere non appena atterrato a Istabul, in Turchia, una volta terminati i colloqui in Ucraina.

In una nuova intervista, Grozev ha parlato al canale YouTube di Popular Politics sostenendo che tutti gli esperti avevano concordato che la causa più probabile dei sintomi fosse un avvelenamento da cloropicrina, un agente di guerra chimica utilizzato nella prima guerra mondiale e accumulato durante la seconda.

Roman Abramovich durante i colloqui in Turchia 2

«Tutti gli esperti che hanno comunicato con loro, studiato le loro fotografie ed effettuato esami personali hanno detto tutti che non si trattava di una coincidenza, non di un'intossicazione alimentare, non di un'allergia». Ha detto: «Hanno suggerito questo ?hlorpicrin e altri agenti di guerra. Ma sul Chlorpicrin erano tutti d’accordo». «Questo agente provoca tutti i sintomi rilevati. L’unica obiezione è che la clorpicrina di solito emette un odore piuttosto forte, ed è quindi difficile somministrarla senza che la vittima se ne accorda».

«Ma poi uno degli specialisti ha raccontato che questo agente chimico era stato sviluppato anche inodore». «Altri hanno suggerito che potesse trattarsi anche di un basso dosaggio di Novichok». Novichok è stato utilizzato per avvelenare l’agente Sergei Skripal nella sua casa di Salisbury, in Inghilterra, e su Alexei Navalny, che ha avuto bisogno di cure salvavita in Germania per riprendersi.

Christo Grozev

«Nelle settimane successive i sintomi sono andati via via scomparendo, e poiché il gruppo era effettivamente impegnato in trattative, e volava da un posto all’altro, è stato molto difficile trovare un giorno in cui potessero raggiungere una capitale europea per esami in un laboratorio di alta qualità. Quando è stato possibile, i processi metabolici avevano reso impossibile rilevare l’agente».

«In qualsiasi altra situazione sarebbero volati dove gli era stato detto di andare per capire di cosa si trattava, ma in quella situazione hanno dato la priorità ai negoziati rispetto alla loro salute».

Il deputato ucraino Rustem Umerov, negoziatore

Grozev - che è collegato all'agenzia investigativa britannica Bellingcat e alle piattaforme mediatiche russe indipendenti - ha affermato di essere stato chiamato intorno al 3 marzo per esaminare il caso perché era a conoscenza di precedenti avvelenamenti. Ha contattato altri esperti che desideravano rimanere anonimi per la loro sicurezza.

Non avevano intenzione di rendere la cosa pubblica, ma i dettagli dell'avvelenamento hanno cominciato a trapelare, ha detto. «Non volevamo scriverne fino a quando... qualcosa non ha iniziato a trapelare».

Sergei Skripal, avvelenato

Ha detto: «Quello che sappiamo: tre rappresentanti avevano sintomi quasi identici: forte dolore agli occhi, macchie rosse intorno agli occhi, desquamazione della pelle».

Un analista politico russo Konstantin Kalachev ha avanzato la straordinaria ipotesi che l'avvelenamento potrebbe essere stato un tentativo di Abramovich di ottenere simpatia in Gran Bretagna, dove i suoi interessi sono stati danneggiati dalle sanzioni.

Secondo quanto riferito, i negoziatori che hanno sofferto di problemi di salute avevano mangiato solo cioccolato e bevuto acqua.