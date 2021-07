25 lug 2021 12:58

ABUSI E COSTUMI – PARCHEGGIAVANO IL BUS IN LUOGHI ISOLATI, BLOCCAVANO LE PORTE E ABUSAVANO DI UNA RAGAZZA DISABILE: OTTO AUTISTI DELL’AZIENDA DI TRASPORTO PUBBLICO DI TARANTO SONO INDAGATI PER VIOLENZA SESSUALE AGGRAVATA – LE VIOLENZE SONO ANDATE AVANTI PER DUE ANNI, DALL’OTTOBRE DEL 2018 ALL’APRILE DEL 2020, FINCHÉ IL FIDANZATO DELLA RAGAZZA L’HA CONVINTA A DENUNCIARE…