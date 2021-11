23 nov 2021 17:18

ABUSI E COSTUMI - A ROMA, QUATTRO POLIZIOTTI SONO STATI CONDANNATI A 3 ANNI DI CARCERE PER AVER PICCHIATO UN TURISTA CHE LI AVEVA "SCOMODATI" PER SEGNALARE UN GRUPPO DI GIOVANI CHE SGUAZZAVA NELLA FONTANA DEI QUATTRO FIUMI A PIAZZA NAVONA – GLI AGENTI SONO ACCUSTI DI ABUSO D’UFFICIO E OMISSIONE D'ATTI D'UFFICIO PER LA MANCATA IDENTIFICAZIONE DEGLI STRANIERI CHE SI ERANO TUFFATI NELLA FONTANA, MA NEI LORO CONFRONTI ANCORA NON È STATA AVVIATO ALCUN PROCEDIMENTO DISCIPLINARE…