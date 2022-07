ABUSI IN SCENA - REGGIO EMILIA SOTTO CHOC: ARRESTATO IL 45ENNE DIRETTORE ARTISTICO DI UNA NOTA ASSOCIAZIONE TEATRALE: “VIOLENZE SESSUALI SU DECINE DI ALLIEVI”. TRA LE VITTIME CI SAREBBERO ANCHE MINORENNI. I FATTI SAREBBERO INIZIATI NEL 2016, ANCHE CON PRATICHE SESSUALI ESTREME. L’ANALISI SULLE CHAT E LE CONFESSIONI DEI GIOVANI

Almeno dieci vittime di abusi. Reggio Emilia è sotto choc per la notizia dell’arresto del direttore di una nota associazione teatrale, che avrebbe abusato negli anni di molti suoi allievi, alcuni dei quali minorenni. L’uomo, 45 anni, è in carcere con l’accusa di violenza sessuale aggravata. L’indagine è dei carabinieri di Reggio Emilia, coordinati dal sostituto procuratore Valentina Salvi della procura della Repubblica.

Gli accertamenti sarebbero partiti a metà aprile quando un giovane, non riuscendo più a sopportare il peso emotivo delle violenze sessuali subite, ha deciso di denunciare, dopo aver contattato alcuni ex compagni allievi: dal confronto è emerso che tutti avevano subito gli abusi. Per le indagini gli episodi, in un caso pratiche sessuali estreme con strangolamento che hanno rischiato di far svenire la vittima, sarebbero stati compiuti dal 2016.

Per le indagini sono state ascoltate, in qualità di testimoni, le vittime, alcune delle quali minori all’epoca dei fatti, e analizzate le chat degli smartphone. Alcune vittime hanno denunciato spontaneamente le violenze subite altre invece, che non avevano denunciato gli abusi, sono state rintracciate e ascoltate dai carabinieri.

