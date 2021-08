8 ago 2021 12:00

ABUSO DI MANGANELLO - IN IRLANDA UN AGENTE E' STATO REINTEGRATO DOPO UNA SOSPENSIONE DI 4 ANNI PER VIA DI UN VIDEO A LUCI ROSSE GIRATO CON UNA PORNOSTAR - IL POLIZIOTTO NON ERA RICONOSCIBILE NEL FILMATO, MA AVEVA UTILIZZATO L'AUTO, LA DIVISA E LE MANETTE DEL DIPARTIMENTO - PER QUESTO IL COMMISSARIO AVEVA INSISTITO PER IL LICENZIAMENTO, NONOSTANTE DUE COMMISSIONI GLI AVESSERO DATO TORTO...