Da https://www.corrieredellosport.it

Due poliziotti sono stati filmati mentre facevano sesso in serivizio, nell'auto della polizia. La scena è stata filmata da un passante che ha poi condiviso le immagini bollenti sui social network. Nel filmato si vede la donna con la divisa sbottonata nella parte superiore: a cavalcioni sul collega si è lasciata andare alla passione più sfrenata. I due amanti non si sono accorti di essere ripresi. Il fatto è avvenuto in Messico, a Ecatepec de Morelos. La coppia di agenti è stata licenziata per "violazione del regime disciplinare".

