ACCENDETE I TERGICRISTALLI, IL RITORNO DALLE VACANZE SARA' BAGNATISSIMO! – L'ULTIMO WEEKEND DI AGOSTO, CON IL RIENTRO DALLE FERIE PER MIGLIAIA DI ITALIANI, SARA' SEGNATO DA FORTI TEMPORALI, DA NORD A SUD – DAL POMERIGGIO DI DOMANI LA PIOGGIA CADRÀ SOPRATTUTTO SUL TRIVENETO E TRA TOSCANA INTERNA, UMBRIA E MARCHE

Eleonora Panseri per www.corriere.it

Per molti italiani l’ultimo weekend di agosto segnerà il rientro dalle ferie e in diverse regioni si prevede un controesodo sotto la pioggia. Da venerdì infatti dovrebbe verificarsi un graduale cambio di circolazione delle correnti con un ritorno di quelle atlantiche.

L’aria più fresca dovrebbe portare frequenti temporali al Nord che si estenderanno parzialmente verso il Centro-Sud. I primi segnali del maltempo dovrebbero iniziare ad apparire al Nord-Ovest nella notte tra il venerdì ed il sabato con acquazzoni localmente intensi.

Durante la giornata di sabato, nel pomeriggio, potremmo quindi avere qualche rovescio sul Triveneto e tra Toscana interna, Umbria e Marche. Mentre domenica, in questo contesto di instabilità, potremmo vedere la formazione di alcuni temporali lungo le coste tirreniche e adriatiche del Centro-Nord a partire dalle prime ore del mattino.

Poi, rovesci sparsi insisteranno nelle zone interne, sulla Val Padana a macchia di leopardo e potrebbero spingersi fino alla Puglia. In molte zone del Belpaese tuttavia prevarranno le schiarite e le piogge contribuiranno abbassare le temperature per l’ultimo fine settimana di agosto.

Come ormai spesso avviene, però, i fenomeni temporaleschi potrebbero essere anche di forte intensità, con improvvise raffiche di vento, rovesci abbondanti e locali grandinate, quindi chi deciderà di mettersi alla guida per rientrare dalle vacanze dovrà farlo con la massima attenzione. Nei prossimi giorni il meteo potrebbe influire anche sulle condizioni del traffico che saranno molto complesse. Vediamo la situazione nel dettaglio.

Nord

Nella giornata di sabato il tempo sarà subito instabile sulla Lombardia, sulle Alpi e sull’Emilia, poi rovesci temporaleschi andranno a interessare l’arco alpino e la Pianura Padana, ma a carattere sparso e con movimento delle perturbazioni da ovest verso est in serata e nottata.

Domenica le precipitazioni interesseranno dalla mattina il Triveneto e in modo più occasionale la Liguria. Durante il pomeriggio l’atmosfera sarà ancora instabile, soprattutto sulle Alpi e sull’Emilia Romagna centro-meridionale. Tempo più soleggiato sul resto delle regioni.

Secondo il monitoraggio di Autostrade per l’Italia, sabato e domenica il traffico dovrebbe essere da bollino rosso sia in mattinata che nel pomeriggio per chi decide di rientrare dalle località turistiche in città. Il maltempo potrebbe quindi causare disagi sulla A8-A9 e sulla A1 in direzione Milano sulla tangenziale est del capoluogo lombardo, sulla A22 del Brennero in entrambe le direzioni, sulla A4 nel tratto Padova-Trieste, sulla A14 da Civitavanova a Cattolica, sulle autostrade liguri A10 e A1 e sulla A15 da La Spezia a Parma.

Centro

Sabato, dopo una mattinata soleggiata e solo con qualche pioggia isolata in Versilia, scoppieranno nel pomeriggio temporali sugli Appennini e su Marche, Abruzzo e Molise. Cielo a tratti nuvoloso invece su Toscana e Lazio, sereno in Sardegna.

Domenica, invece, la giornata vedrà una mattinata con molte nubi lungo le coste tirreniche e cielo più sereno altrove. Durante il pomeriggio piogge abbondanti su Umbria, Marche, Abruzzo e Molise e sulle zone più interne di Toscana e Lazio. Ancora sole in Sardegna.

Attenzione per chi viaggia in Toscana sulla A11 e nel Lazio sul Grande Raccordo Anulare, dove si prevedono condizioni di traffico intense.

Sud

Le previsioni meteo per la giornata di sabato saranno di bel tempo, soprattutto al mattino, mentre nel pomeriggio potrebbero scoppiare temporali sulla Puglia e sui rilievi peninsulari. Il tempo sarà invece più soleggiato in Sicilia, su gran parte della Campania e della Calabria.

Domenica dovremmo avere una mattinata ampiamente soleggiata, mentre nel pomeriggio temporali sulla Puglia centro-settentrionale e in Basilicata, più rari sul crotonese. Sul resto delle regioni il tempo sarà più stabile e soleggiato.

I temporali e il traffico previsto per il weekend potrebbero causare qualche disagio sulla A14 da Taranto e Poggio Imperiale

