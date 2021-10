15 ott 2021 08:18

ACCUSE A SCOPPIO RITARDATO - UN’ALTRA DONNA SI SVEGLIA DOPO TRENT’ANNI E FA CAUSA ALL’83ENNE BILL COSBY: LILI BERNARD, OGGI HA 57 ANNI E ACCUSA L’ATTORE DI AVERLA DROGATA E STUPRATA NEL 1990, QUANDO RECITAVANO INSIEME IN “THE COSBY SHOW”. LE VIOLENZE SAREBBERO AVVENUTE IN UNA STANZA D’ALBERGO DI ATLANTIC CITY, DOPO CHE COSBY LE AVEVA PROMESSO DI FARLE DA MENTORE NEL SUO SHOW TV (COSA CHE POI È SUCCESSA) - LA DONNA SI È FATTA AVANTI ADESSO, DICE, PER VIA DELLA RECENTE SCARCERAZIONE DI COSBY… - VIDEO