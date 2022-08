ACQUE SEMPRE PIÙ AGITATE NEL PACIFICO – DUE NAVI DA GUERRA AMERICANE SONO PASSATE ATTRAVERSO LO STRETTO DI TAIWAN: È LA PRIMA VOLTA CHE ACCADE DALL'INIZIO DELLE MANOVRE MILITARI CINESI – LA MARINA USA HA SPIEGATO CHE GLI INCROCIATORI HANNO CONDOTTO UN PASSAGGIO “DI ROUTINE”. MA È UN AVVERTIMENTO CHIARO AI CINESI. CHE INFATTI HANNO SUBITO REPLICATO: “LE NOSTRE TRUPPE SONO IN MASSIMA ALLERTA E PRONTE A SVENTARE OGNI PROVOCAZIONE IN QUALSIASI MOMENTO”

Da www.rainews.it

incrociatore statunitense nello stretto di taiwan

È la prima volta che accade dall'inizio delle manovre militari che la Cina ha condotto vicino all'isola, in un crescendo di tensione tra Usa e Pechino. Due navi da guerra americane sono passate attraverso lo Stretto di Taiwan, largo 160 chilometri. Si tratta degli incrociatori missilistici Uss Antietam ed Uss Chancellorsville, che ufficialmente viaggiano "attraverso le acque in cui si applicano le libertà di navigazione e sorvolo in alto mare in conformità con il diritto internazionale", si legge in un comunicato stampa della marina americana, dove si precisa inoltre che "finora non c'era stata alcuna interferenza da parte di forze militari straniere".

incrociatore statunitense nello stretto di taiwan

“Queste navi”, scrive ancora la marina Usa, transitano "attraverso un corridoio nello stretto che è al di là del mare territoriale di qualsiasi stato costiero. Il transito delle navi attraverso lo Stretto di Taiwan dimostra l'impegno degli Stati Uniti per un Indo-Pacifico libero e aperto. Gli Stati Uniti l'esercito vola, naviga e opera ovunque il diritto internazionale lo consenta".

Pechino: “Massima allerta”

incrociatore missilistico usa

Non si è fatta attendere a lungo la risposta delle autorità cinesi. Il portavoce della zona orientale dell'Esercito popolar di liberazione cinese, Shi Yi, ha dato conto che le forze armate sono in stato di "massima allerta" da questa mattina. “Gli incrociatori della Marina degli Stati Uniti Chancellorsville e Antietam hanno attraversato lo stretto di Taiwan il 28 agosto, attirando l'attenzione di tutti”, scrive Shi Yi sui social, “la zona di comando di combattimento orientale dell'Epl ha scortato gli incrociatori statunitensi, esercitando il pieno controllo sulle loro attività. Le unità di comando sono in massima allerta per fermare qualsiasi provocazione in in modo tempestivo”.

ESERCITAZIONI CINESI SULLO STRETTO DI TAIWAN

Il ministero della Difesa di Taipei ha dichiarato invece di monitorare il passaggio delle due navi e di non riscontrare attività inusuali.

Tensione crescente

Le navi da guerra Usa, e in alcune occasioni quelle delle nazioni alleate come Gran Bretagna e Canada, hanno regolarmente navigato attraverso lo stretto negli ultimi anni, suscitando la rabbia di Pechino. La Cina, che rivendica Taiwan come proprio territorio, ha lanciato esercitazioni militari vicino all'isola dopo la visita di Pelosi all'inizio di agosto e tali esercitazioni non si sono da allora interrotte.

ESERCITAZIONI CINA TAIWAN

La visita della speaker democratica della Camera americana Pelosi, è stata seguita circa una settimana dopo da un gruppo di altri cinque legislatori statunitensi, con l'esercito cinese che ha risposto effettuando più esercitazioni vicino a Taiwan. Lo scorso giovedì la terza visita di un politico statunitense a Taipei, con il viaggio della senatrice Marsha Blackburn - che fa parte delle commissioni per il commercio e dell'esercito del Senato - arrivata a Taiwan sfidando le pressioni di Pechino per fermare i viaggi.

esercitazioni militari cinesi 3 esercitazioni militari cinesi 1 esercitazioni militari cinesi 5 esercitazioni militari cinesi 4 esercitazioni militari cinesi 6 ESERCITAZIONI CINA TAIWAN