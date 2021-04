ADDIO IN DIRETTA – NON SARANNO ESEQUIE DI STATO, MA I FUNERALI DI FILIPPO ATTIRERANNO COMUNQUE L’ATTENZIONE DEI GUARDONI REALI CHE VORREBBERO VEDERE LA REGINA FRIGNARE E IL GELO TRA WILLIAM E HARRY. SE ANCHE VOI VOLETE RAVANARE NEI DOLORI REALI, LE ESEQUIE SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA SU SKY TG24, SU RAI1 NEL CONTENITORE ITALIASÌ E SU CANALE 5 – OCCHIO: AL FUNERALE CI SARÀ ANCHE PATRICIA KNATCHBULL, L’“AMANTE” DEL DUCA – ECCO COSA ACCADRÀ ALLA CERIMONIA

IL TWEET CON CUI LA REGINA ELISABETTA HA RICORDATO IL PRINCIPE FILIPPO

I funerali del principe Filippo si terranno i sabato 17 aprile a partire dalle 15 (le 16 in Italia). Non saranno esequie di Stato, ma attireranno in ogni caso l'attenzione mondiale. La televisione italiana seguirà i funerali del duca di Edimburgo con gli speciali in diretta su Sky TG24, su Rai1 nel contenitore ItaliaSì e su Canale 5. Verissimo sposterà la messa in onda per consentire al Tg5 di dare spazio all'evento.

I funerali del principe Filippo, la diretta tv

Le principali reti italiane seguiranno la cerimonia dal Castello di Windsor fino alle 17. Saranno rispettate le ultime volontà del consorte della regina Elisabetta e anche le norme anti-Covid in quanto parteciperanno solo 30 persone. Oltre alla Regina, al principe Carlo con la consorte Camilla e ai duchi William e Kate, sarà presente il principe Harry senza la moglie Meghan Markle. Presenti i familiari più stretti: i figli, i nipoti e qualche aristocratico legato alla Casa Reale britannica.

I funerali del principe Filippo, la cerimonia

Buckingham Palace ha reso noti i nomi. Tra i partecipanti spicca un aristocratico (per metà) italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, marito di una nipote della coppia reale britannica, la principessa Eugenie di York. Le disposizioni di Elisabetta confermano che nessuno sarà in divisa militare e che il feretro sarà trasferito in corteo nel breve tragitto fra il castello di Windsor all'adiacente cappella di St George a bordo di un'amata Land Rover modificata in forma di stravagante carro funebre su progetto dello stesso duca di Edimburgo.

Il corteo sarà guidato dall'erede al trono Carlo (con la regina quasi 95enne in attesa dentro la chiesa) e, al suo fianco, dalla principessa Anna, secondogenita di Elisabetta e Filippo. Alle loro spalle gli altri due figli, Andrea ed Edoardo, e più indietro i nipoti del ramo principale della dinastia, William e Harry: i quali tuttavia nella cappella si separeranno, divisi dal cugino Peter Phillips, primogenito di Anna.

Da "www.liberoquotidiano.it"

Ai funerali del principe Filippo è stato riservato un posto a Penelope Knatchbull, contessa Mountbatten di Birmania, che viene ora indicata come "migliore amica del principe", o dai più maligni come "amante". Lady Mountbatten, detta in famiglia "Penny", è la moglie di Norton Knatchbull, conte Mountbatten di Birmania, il figlio della contessa Patricia Knatchbull.

Riporta il sito marieclaire che Penelope, figlia di Marian Hood e del ricco affarista Reginald Eastwood è cresciuta in collegio in Svizzera e si è laureata nel 1976 alla London School of Economics. Durante gli anni degli studi si è legata a Norton Knatchbull. Uno dei loro testimoni di nozze era il cugino dello sposo, il principe Carlo. Penelope e Norton si sono stabiliti a Broadlands, nell'Hampshire, ma hanno partecipato molto alla vita della royal family.

Il principe Filippo ebbe subito in simpatia Penny per la sua passione dell'equitazione e nel 1994 le fece da istruttore nell'arte della conduzione del calesse. La contessa rimase affascinata dal principe e si godeva la sua compagnia e le sue battute irriverenti . Insieme correvano anche in minimoto.

Insomma, i due, nonostante la grande differenza di età, 32 anni, diventarono molto amici. Il principe e Penny sono stati visti spesso insieme al Royal Windsor Horse Show e la contessa andava a trovarlo quasi tutti i giorni al cottage Wood Farm di Sandringham dove Filippo si era ritirato nel 2017. Facile fare illazioni sulla loro relazione. Eppure la Regina ha sempre apprezzato la loro amicizia tanto da chiedere a qualche parente di cedere il posto alla contessa Penelope, per permetterle di partecipare alle esequie. Tra quelle che ha rinunciato al posto in Chiesa c'è Sarah Ferguson.

Vittorio Sabadin per "www.lastampa.it"

Poche ore prima del funerale del marito, il principe Filippo, la regina Elisabetta ha fatto distribuire la foto che considera più toccante della loro lunga relazione, durata 73 anni. Nell’immagine, il duca di Edimburgo è sdraiato sull’erba nelle colline di Coyles of Muick, nella campagna di Ballater, a pochi chilometri da Balmoral. La Regina è al suo fianco, seduta e sorridente, con un plaid a coprirle le gambe. E’ un’immagine di assoluta serenità, un momento di quiete familiare, scattata dalla contessa di Wessex Sophie, la moglie di Edoardo, ultimogenito della Sovrana e del Duca, diventata con il tempo una delle più care amiche di Elisabetta.

A poche ore dal funerale, la Regina ha voluto raccogliersi da sola a fianco della bara del marito, forse per poter versare qualche lacrima senza che nessuno la vedesse. Venerdì pomeriggio ha fatto, sempre da sola, una lunga passeggiata con due dei suoi corgi, ed è stata vista guidare, a 95 anni, la sua Jaguar all’interno del castello. In questi giorni Elisabetta ha dovuto prendere decisioni che non le sono piaciute: per non umiliare il nipote Harry, privato di ogni grado militare dopo la fuga in America con Meghan, ha disposto che nessuno indossi l’uniforme militare alle esequie, una violazione delle consuetudini particolarmente dolorosa nei confronti di Filippo, orgoglioso del suo impegno in Marina durante la Seconda guerra mondiale.

Le medaglie del Duca, la sua spada, la feluca da ammiraglio, il suo stendardo e le insegne sono state poste sopra alla bara. I maschi della Royal Family porteranno invece solo le loro medaglie, appuntate sul “morning suit” con il quale presenzieranno al funerale. Buckingham Palace ha pubblicato l’ordine di servizio della cerimonia, nel quale è descritto minuto per minuto quello che accadrà. La bara del principe sarà portata alle 14 e 41 (le 15 e 41 in Italia) da soldati del primo battaglione delle Grenadier Guards attraverso la State Entrance del castello di Windsor e sarà collocata sulla Land Rover modificata su disegni dello stesso Duca per il suo funerale.

Anche il resto della cerimonia rispetterà le indicazioni di Filippo, che non voleva un funerale pomposo, né discorsi che lo commemorassero. Il numero di partecipanti è stato ridotto a 30 in osservanza delle norme anti-Covid che Elisabetta non vuole assolutamente violare. Anche per il vaccino ha atteso il suo turno. Il tragitto della Land Rover fino alla St George’s Chapel di Windsor sarà percorso in otto minuti e il feretro sarà seguito a piedi da nove membri della famiglia, tra i quali i principi William e Harry, che saranno tenuti separati dal cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. I due fratelli non hanno fatto pace, non si sono parlati e probabilmente non si incontreranno dopo il funerale per un chiarimento. Le dichiarazioni di Harry e Meghan nell’intervista a Oprah Winfrey non sono state perdonate.

All’ingresso della bara di Filippo nella cappella il Paese si fermerà per un minuto di silenzio e comincerà la celebrazione accompagnata da un coro di sole quattro persone e dall’esecuzione di musiche di Bach, Harris, Williams, Whitlock e Vierne, scelte dallo stesso Duca. A causa delle regole del Covid, Elisabetta siederà da sola nel suo banco. Gli altri 29 partecipanti alla cerimonia porteranno come lei la mascherina e saranno obbligati a distanziarsi tra nuclei familiari. L’arcivescovo di Canterbury Justin Welby ricorderà Filippo «per la sua risoluta fede, per il suo alto senso del dovere e per l’integrità, per la sua vita di servizio alla Nazione e al Commonwealth e per il coraggio e l’ispirazione della sua leadership».

Al termine, verrà eseguito l’inno nazionale, God Save The Queen. Elisabetta lascerà per prima la cappella, accompagnata dai familiari più stretti e dall’arcivescovo di Canterbury. Avrà bisogno di molto aiuto, ora che la sua “roccia” non c’è più, e lei è sempre più stanca e sola.

