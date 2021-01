16 gen 2021 18:12

ADDIO AL LEGGENDARIO BALLERINO DI TANGO JUAN CARLOS COPES: E’ MORTO IN OSPEDALE DOPO AVER CONTRATTO IL COVID. AVEVA 80 ANNI - E’ STATO IL PRIMO A ESPORTARE IL TANGO NEL MONDO, IN COPPIA CON MARIA NIEVES, NEGLI ANNI CINQUANTA - IL TOUR NEGLI USA CON ASTOR PIAZZOLLA, GLI ALLIEVI CELEBRI COME LIZA MINNELLI E ROBERT DUVALL, IL FILM “TANGO” E L’INAUGURAZIONE DELLA COPPA DEL MONDO DEL '94 - VIDEO