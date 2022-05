21 mag 2022 19:40

ADDIO LOW COST – È ARRIVA LA STANGATA ANCHE SUI PREZZI DEGLI AEREI: NELL’ULTIMO MESE LE TARIFFE IN EUROPA SONO AUMENTATE DEL 91% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2021. PER ANDARE A PARIGI IN ECONOMY SERVONO ALMENO 355 EURO. PER LONDRA 400, PER MADRID 240 – LA COSA BUONA È CHE CALANO I PREZZI DEI TRENI (CHE SONO ANCHE PIÙ COMODI…)