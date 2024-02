ADDIO, SAVOIA! – I FUNERALI DI VITTORIO EMANUELE AL DUOMO TORINO, DAVANTI A 450 TESTE CORONATE: COME DA TRADIZIONE, IL PRINCIPE EMANUELE FILIBERTO HA FIRMATO L'ATTO DI MORTE DEL PADRE E POI HA CURATO LA SCELTA DEI POSTI - TRA I PRESENTI IL GRANDUCA HENRI DEL LUSSEMBURGO, IL PRINCIPE ALBERTO II DI MONACO, LA REGINA EMERITA SOFIA DI SPAGNA, I PRINCIPI ASTRID E LORENZ DEL BELGIO – LA TUMULAZIONE ALLA BASILICA DI SUPERGA È STATA RINVIATA IN ATTESA DEI PERMESSI: “PER ORA SI TROVA IN UN LUOGO SEGRETO. C’E’ IL RISCHIO CHE VENGA TRAFUGATA…”

1. SI SONO TENUTI NEL DUOMO DI TORINO I FUNERALI DI VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

funerali di vittorio emanuele di savoia 11

Si sono svolte nel Duomo di Torino le esequie solenni di Vittorio Emanuele. Il feretro è entrato in Duomo sulle note dell'Inno Sardo. […] Questa mattina, come da tradizione di casa Savoia, il principe Emanuele Filiberto ha firmato all'interno del Duomo di Torino l'atto di morte del padre, scomparso sabato 3 febbraio a Ginevra. Emanuele Filiberto ha compiuto un sopralluogo per definire i posti […] I più stretti congiunti del figlio di Umberto II hanno preso posto di fronte alla cappella che custodisce la Sindone, che fu donata alla Diocesi proprio dal padre di Vittorio Emanuele.

INVITATI E TESTE CORONATE

funerali di vittorio emanuele di savoia 3

All'interno del Duomo, c'erano 450 ospiti: […] ra i presenti, all'elenco degli invitati diffuso ieri, si sono aggiunti Fuad d'Egitto in rappresentanza della famiglia reale egiziana, e il gran maestro dell'Ordine di Malta. Tra gli altri, il Granduca Henri del Lussemburgo, il Principe Alberto II di Monaco, la Regina Emerita Sofia di Spagna, i Principi Astrid e Lorenz del Belgio, l'Arciduca Martino di Asburgo, il Principe Leka di Albania, Carlo e Camilla di Borbone delle Due Sicilie, il Granduca George di Russia, il Principe Jean Christophe Bonaparte, i Principi d’Orleans, conti di Parigi, i Principi di Borbone Parma, i Principi di Serbia, il Principe Reale di Arabia Saudita, il Principe del Portogallo della famiglia reale Braganza.

funerali di vittorio emanuele di savoia 9

Saranno presenti inoltre la Principessa Maria Pia di Savoia e i figli, Principi di Jugoslavia, il Principe Aimone e la Principessa Olga di Savoia-Aosta. Presente anche il segretario generale dell'Ordine Supremo della Santissima Annunziata, Johannes Niederhauser. Ha officiato la cerimonia funebre, monsignor Paolo De Nicolò, gran priore degli ordini dinastici. I[…]

2. VITTORIO EMANUELE NON VA A SUPERGA, TUMULAZIONE RINVIATA IN ATTESA DEI PERMESSI. LA BARA IN UN LUOGO SEGRETO, «C'È RISCHIO CHE VENGA TRAFUGATA»

funerali di vittorio emanuele di savoia 8

La salma di Vittorio Emanuele non va a Superga. Per ora. La tumulazione nella basilica sulla collina di Torino è rinviata in attesa dei permessi. Una partita complicatissima lungo l’asse Torino-Ginevra. Leggi diverse da far combaciare e tempi burocratici lunghi per natura. «Terminato il funerale in Duomo, abbiamo portato il feretro in un deposito in attesa dei permessi di trasporto e di cremazione dalla Svizzera», spiega Renato Conzon, titolare della impresa di onoranze funebri di Sandigliano (Biella) incaricata dalla Real Casa.

LA BARA IN UN LUOGO SEGRETO

vittorio emanuele di savoia

[…] «La Questura, che ringraziamo per la disponibilità, ci ha imposto la riservatezza per scongiurare il rischio che venga trafugata», aggiunge Conzon. In curriculum, la sua impresa ha altri funerali nobili, avendo curato quello di Maria Jose nel 2001, quello del Duca Carlo Ugo di Borbone a Parma e quello delle sue tre sorelle. […]

LA CREMAZIONE

. La cremazione, che potrebbe avvenire a Torino o a Piossasco, è prevista entro la metà della prossima settimana. Si aspetta l’ok da Ginevra. Poi, bisognerà attendere quasi un mesetto per avere altri documenti, come il nullaosta della Soprintendenza, per poter tumulare Vittorio Emanuele nella basilica di Superga. Un momento che avverrà con una cerimonia privata. Questa è la decisione della famiglia Savoia. […]

