ADDIO, VECCHI SMARTPHONE - LA PRESENTAZIONE DELL'IPHONE 16, IL PRIMO DEVICE DELLA APPLE CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE INTEGRATA, SEGNA UNA NUOVA ERA PER I TELEFONINI - SAMSUNG E GOOGLE AVEVANO GIÀ LANCIATO DEI DISPOSITIVI CON L'IA, MA NON SONO ANDATI OLTRE A FUNZIONI LIMITATE, COME GENERARE RIASSUNTI DI EMAIL, TRADUZIONI E FOTORITOCCHI, MENTRE IL "MELAFONINO" HA UN ASSISTENTE VIRTUALE CHE, COME PROMETTE TIM COOK, "AVRA' UN PROFONDO IMPATTO SULLE NOSTRE VITE" - ANCHE LA CINA ENTRA NELLA CORSA AGLI "AI-PHONE": OGGI SARÀ PRESENTATO IL NUOVO "HUAWEI XT"… - VIDEO

Welcome to the new era of iPhone! Built for Apple Intelligence, the iPhone 16 lineup delivers a powerful, personal, and private experience right at your fingertips. And with the new Camera Control, you’ll never miss a moment. pic.twitter.com/zBsx9xOBl1 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2024

Estratto dell'articolo di Paolo Ottolina per il “Corriere della Sera”

iphone 16

[...] La corsa agli AI-phone, i telefoni in cui tutto ruota intorno all’intelligenza artificiale, è già partita e Apple non poteva restare fuori. Gli iPhone 16, che hanno debuttato nella serata italiana allo Steve Jobs Theater di Cupertino, vorrebbero essere questo: i primi iPhone in cui al centro non ci sono più le app bensì un’idea ambiziosa di intelligenza artificiale, anzi una Apple Intelligence (iniziali di AI, non a caso). Il ceo Tim Cook durante l’evento ha parlato di «novità che avranno un profondo impatto sulle nostre vite».

iphone 16

[...] In parte sviluppato da Apple stessa e che finirà prevalentemente dentro Siri: l’assistente digitale diventerà molto più centrale nell’uso quotidiano, più utile e quasi «umano». Un’altra tessera del puzzle verrà fornita da altre aziende, a partire da OpenAI che porterà sugli iPhone 16 il suo ChatGpt, chiamato in causa per rispondere alle domande più complesse.

Finora sono già partite Samsung con i suoi Galaxy e Google, lo scorso mese, con i Pixel 9. Però non si è andati oltre a funzioni limitate: generare qualche riassunto nelle email, traduzioni multilingua, un po’ di fotoritocco con AI nella galleria di immagini. Avere un assistente digitale integrato [...] può portare il più diffuso oggetto del mondo, lo smartphone, in un’altra era. [...]

iphone 16

In realtà per Apple l’ingresso nel mondo AI sarà accidentato. Le prime cose si vedranno con un aggiornamento software a ottobre. Per ChatGpt e «super-Siri» servirà più tempo. E soprattutto noi italiani dovremo attendere parecchio: a dicembre lo sbarco in Europa in Francia, Germania e Spagna. Per l’Italia si spera nel 2025. Il ritardo dell’Europa sta nella difficoltà ad adeguare il nuovo mondo dell’AI alle complessità linguistiche, ma anche al sistema di regole su privacy e intelligenza artificiale dell’Ue.

huawei mate xt

Ma c’è chi vede dietro ai rinvii un tentativo di fare pressione su Bruxelles, in un periodo in cui sono diversi i dossier aperti su Apple. Domani è attesa una nuova sentenza sulla diatriba decennale sugli sconti fiscali concessi dall’Irlanda a Cupertino: in ballo ci sono 14 miliardi di euro. Da una parte c’è l’Europa, dall’altra la Cina che, come per le auto elettriche, mostra i muscoli: proprio oggi Huawei svelerà il suo telefono «trifold» Mate XT.

huawei mate xt

[...]Huawei, azzoppata dalle sanzioni dell’amministrazione Trump (confermate e inasprite da Biden), è un esempio estremo di resilienza: sta ripartendo in Occidente ma è tornata fortissima in Cina, con il Trifold che ha già 3 milioni di preordini. Apple in Oriente resta sotto forte pressione da parte dei marchi cinesi (oltre a Huawei anche Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo). [...]

iphone 16