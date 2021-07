E ADESSO DOVE ANDRANNO IN VACANZA I GAY? - MYKONOS È STATA INSERITA DALL'UNIONE EUROPEA TRA LE ISOLE PIÙ A RISCHIO COVID, ASSIEME A SANTORINI E RODI: SCONSIGLIATI I VIAGGI NON ESSENZIALI - DOPO LA SCADENZA DELL’ORDINANZA CHE IMPONEVA IL DIVIETO DI MUSICA NEI LOCALI E IL COPRIFUOCO NOTTURNO, IL GOVERNO GRECO HA MANDATO LA POLIZIA A VERIFICARE IL RISPETTO DELLE REGOLE: NELLE DISCOTECHE ERANO GIÀ RIPARTITI GLI ASSEMBRAMENTI... - VIDEO

Valentina Santarpia per www.corriere.it

La Grecia ha deciso di dispiegare ulteriori agenti di polizia nelle isole delle vacanze per intensificare i controlli anti-Covid, soprattutto nei locali frequentati dai più giovani, per contrastare la preoccupante diffusione della variante Delta. Lo riferisce il Guardian.

Circa 186 unità sono state inviate a Mykonos, rispetto alle 56 dell’anno scorso, mentre altri 30 agenti sono stati dispiegati a Ios. Secondo il viceministro della protezione civile, Nikos Hardalias, le due isole sono «a un passo» da nuove restrizioni.

Preoccupa anche la situazione nelle isole di Zante, Tinos, Lefkada, Santorini, Paros e Rodi. L’European centre for disease prevention and control ha inserito le maggiori isole greche, tra cui Mykonos, Santorini e Rodi, ieri nella mappa delle zone più a rischio per l’infezione da Covid, per cui i viaggi non essenziali sono sconsigliati. La Farnesina aveva la scorsa settimana lanciato un’allerta per 400 ragazzi in partenza dall’Italia.

L’ordinanza

ASSEMBRAMENTI IN DISCOTECA A MYKONOS

A Mykonos il 17 luglio era scattata un’ordinanza che prevedeva il divieto di musica nei locali e il coprifuoco notturno. Hardalias ha sottolineato che le restrizioni hanno contribuito a fermare l’aumento esponenziale dei casi, pur riconoscendo che il carico epidemiologico sull’isola continui a essere elevato.

L’ordinanza è stata comunque revocata il 26 luglio: subito dopo nelle discoteche è ricominciata la ressa, con serate ad alto tasso di assembramento, come dimostrano le stories di Instagram di un dj italiano.

