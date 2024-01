E ADESSO NETANYAHU CHE FA? – ISMAIL HANIYEH, IL CAPO POLITICO DI HAMAS, VOLERÀ AL CAIRO PER DISCUTERE I DETTAGLI DELLA TREGUA E SI DICE FAVOREVOLE ALL’ACCORDO SE LE TRUPPE ISRAELIANE SI RITIRERANNO DA GAZA – UNA CONDIZIONE CHE HA FATTO GIÀ SALTARE SULLA SEDIA L’ULTRA DESTRA ISRAELIANA CHE MINACCIA IL PRIMO MINISTRO ISRAELIANO: “SE L’INTESA SARÀ SCONSIDERATA FAREMO CADERE IL GOVERNO” – NETANYAHU SI LIMITA A RISPONDERE CHE NON LIBERERÀ CENTINAIA DI DETENUTI PALESTINESI, MA SE NON SI METTE AL TAVOLO DELLE TRATTATIVE DOVRÀ VEDERSELA CON I PARENTI DEGLI OSTAGGI CHE…

Estratto dell’articolo di Luca Geronico per “Avvenire”

Alla fine la proposta di tregua arriva anche sul tavolo di Ismail Haniyeh che conferma di aver «ricevuto la proposta che è stata fatta circolare durante l'incontro di Parigi». Hamas, fa sapere il suo leader politico, la sta esaminando. Dal Qatar Haniyeh si recherà al Cairo «per discutere i dettagli del piano». La priorità dello Harakat al-Muqawwama al Islamiyya è «porre fine all'offensiva israeliana con il ritiro delle sue forze della Striscia di Gaza», ha aggiunto Haniyeh. Una volontà di trattare da parte di Hamas che spacca subito il governo di Tel Aviv. E anche il fronte palestinese. L'accordo con Hamas, scrive subito su X il ministro della sicurezza e leader di destra radicale, Itamar Ben Gvir, è «irresponsabile» e significherebbe «la spaccatura del governo».

Immediata la replica di un Benjamin Netanyahu sempre più sotto assedio politico: «Le nostre forze non lasceranno Gaza» e «migliaia di terroristi non saranno rilasciati». Di fronte a dichiarazioni di ogni tipo, il premier israeliano precisa che la guerra finirà solo con il raggiungimento di tutti gli obiettivi: «eliminare Hamas», «riportare a casa tutti i nostri rapiti» e «garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia» afferma a Yedioth Ahronoth. E davanti alla commissione Esteri della Knesset è il ministro della Difesa Yoav Galant a squadernare il suo piano per il dopoguerra: «Hamas non governerà Gaza. Israele governerà militarmente, ma non governerà civilmente».

Dialogo in salita con segnali di divisione anche dal fronte palestinese: una nota di Ziad al-Nakhala, segretario della Jihad islamica, fa sapere che non firmerà alcun accordo con Israele sugli ostaggi che non preveda il ritiro completo dalla Striscia e un cessate il fuoco completo.

La bozza di intesa – negoziata a Parigi grazie alla mediazione di Cia, Mossad, Egitto e Qatar – prevede una prima pausa nei combattimenti di sei settimane in cambio della liberazione di una quarantina di ostaggi; solo dopo si discuterebbe dei soldati israeliani maschi e femmine, degli uomini in età da militare e, terza fase, si prevede la restituzione dei cadaveri attraverso un meccanismo negoziale aperto. Un meccanismo complicatissimo che si spera si metta in moto.

[…]

