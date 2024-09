E ADESSO SESSO! A ROMA, UNA COPPIA DI CLOCHARD È STATA BECCATA A FARE SESSO ALL’USCITA DELLA STAZIONE TERMINI – SONO STATI "TANATI" GRAZIE A UN PASSANTE CHE, PENSANDO CHE SI TRATTASSE DI UNA VIOLENZA SESSUALE, HA ALLERTATO I MILITARI CHE ERANO DI PATTUGLIA VICINO ALLO SCALO FERROVIARIO – A QUEL PUNTO...

Estratto dell’articolo di Mauro Cifelli per www.romatoday.it

Sesso all'uscita dalla stazione Termini. Un uomo e una donna sorpresi a consumare un rapporto sessuale davanti alla farmacia che si trova a pochi metri dall'uscita via Marsala del primo scalo ferroviario di Roma. In stato confusionale dovuto all'abuso di alcol la donna è stata medicata e trasportata in codice rosa in ospedale. L'uomo è invece scappato una volta trovatosi davanti i soldati dell'esercito italiano. A chiamarli un passante, che inizialmente ha lanciato l'allarme pensando a una violenza sessuale.

Senza dimora solita gravitare nella zona della stazione Termini, la donna non ha però sporto denuncia contro l'uomo. Quest'ultimo, rincorso e bloccato dai militari, è stato affidato agli agenti e accompagnato negli uffici della polizia ferroviaria di Termini per poi essere identificato in un cittadino straniero, irregolare sul territorio italiano.

[…] In stato confusionale, stordita dall'abuso di alcol la donna - una senza dimora italiana - è stata invece soccorsa dal personale del 118 e trasportata in codice rosa in ospedale, triage che viene attuato nei casi di violenza sessuale. Ascoltata dagli investigatori della polfer non ha sporto denuncia. Anche per lei - come per l'uomo - si potrebbe profilare una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.