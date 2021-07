AFA, AFANCUL! – ACCENDETE I CONDIZIONATORI: OGGI E DOMANI IN TUTTA ITALIA LA CANICOLA LA FARÀ DA PADRONA. CALDO OVUNQUE, CON UN ELEVATO TASSO DI UMIDITÀ – NELLA GIORNATA DI OGGI QUALCHE TEMPORALE SOLO AL NORD. DOMANI INVECE…

Marco Castelli per www.ilmeteo.it

METEO CALDO E AFA

Ci attende un weekend a tratti incandescente dal punto di vista termico anche se non saranno solo il caldo e il bel tempo a farla da padrone, ma avremo ampio spazio pure per violenti temporali e grandinate.

Finora l'estate è stata governata da un'alta pressione di matrice sub-tropicale più robusta nella parte più meridionale della sua enorme struttura. Ne sono la testimonianza le continue parentesi temporalesche che avvolgono ormai quotidianamente alcune delle regioni settentrionali, mentre al Sud e su molte aree del Centro dominano praticamente indisturbati stabilità e temperature roventi.

Tale scenario meteo-climatico si farà ancor più evidente nel corso dell'ormai prossimo weekend quando, nonostante una sorta di canicola avvolgerà praticamente l'intero Paese, sulle regioni settentrionali scoppieranno improvvisi e violenti focolai temporaleschi accompagnati pure dal tanto temuto fenomeno della grandine.

Ma andiamo a vedere più nel dettaglio cosa dobbiamo aspettarci per le giornate di sabato 24 e domenica 25. La giornata di sabato risulterà quella più tranquilla, in quanto i fenomeni temporaleschi saranno poco diffusi e relegati solo ai comparti alpini nord-occidentali e solo marginalmente a quelli centrali. Per il resto saranno il sole e la calura a prendersi ancora una volta la scena con temperature a tratti incandescenti soprattutto sulla Sardegna, ma anche su molti angoli del Sud.

Il caldo si farà comunque sentire ovunque e il tutto sarà aggravato da un elevato tasso di umidità e dal conseguente aumento del fenomeno dell'afa.

Arriviamo così alla giornata di domenica quando l'alta pressione darà ulteriori conferme della sua maggior difficoltà a mantenere una salda tranquillità al Nord. Ne approfitterà un fronte temporalesco che già dalle prime luci del giorno inizierà a coprire con nubi molti tratti del Nord, ma pure alcuni settori del Centro.

La mattinata trascorrerà comunque tutto sommato asciutta. Cosa che non accadrà invece nel pomeriggio pronto a trasformarsi per l'ennesima volta in teatro di parecchi focolai temporaleschi. Sotto stretta osservazione tutto l'arco alpino, quello prealpino, le pianure piemontesi, quelle lombarde e il Trentino Alto Adige. Su questi settori ci attende un pomeriggio ad alto rischio di acquazzoni localmente di forte intensità e conditi localmente da improvvisi colpi di vento e da intense grandinate. Tante nubi poi pure sul resto del Nord.

Altrove continuerà a dominare invece una pressoché totale stabilità atmosferica, mentre la parentesi temporalesca al Nord sarà destinata a proseguire per gran parte della serata nonostante i fenomeni tenderanno a confinarsi alle sole zone alpine e prealpine del Nordovest, mentre sul resto delle regioni settentrionali ci si preparerà a dormire sonni più tranquilli in attesa di una nuova ripresa dei temporali attesa già con l'inizio della prossima settimana.

