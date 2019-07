3 lug 2019 10:55

AFA, AFANCUL! – IL MESE DI GIUGNO DEL 2019 È STATO IL PIÙ CALDO MAI REGISTRATO IN EUROPA E NEL MONDO: NEL VECCHIO CONTINENTE LA TEMPERATURA MEDIA È STATA DI OLTRE 2 GRADI SOPRA LA NORMA PER EFFETTO DELL'ONDATA DI CALORE CHE A FINE MESE HA COLPITO PAESI COME ITALIA, FRANCIA E SPAGNA CON TEMPERATURE DI 6-10 GRADI SOPRA LA MEDIA - IL PRECEDENTE RECORD PER IL MESE DI GIUGNO ERA STATO STABILITO NEL…