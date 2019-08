11 ago 2019 15:15

AFA, AFANCUL – SONO ORE DI PASSIONE PER GLI ITALIANI COSTRETTI A CONVIVERE CON TEMPERATURE CHE SFIORANO I 40 GRADI: AL NORD IL PICCO È PREVISTO PER LA GIORNATA DI DOMANI, CON TEMPERATURE SUI 37-38 GRADI IN PARTICOLARE IN EMILIA – MA LA CANICOLA HA I GIORNI CONTATI: IN SETTIMANA È PREVISTO L’ARRIVO DI PIOGGIA E GRANDINE…