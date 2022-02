3 feb 2022 08:25

GLI AFFARISTI DEL VIRUS - UN'INFERMIERA DELL'ASL DI PIACENZA È STATA ARRESTATA PER AVER FATTO OTTENERE A 23 PERSONE DEI GREEN PASS FALSI IN CAMBIO DI UNA "MAZZETTINA" DI 250-300 EURO - LA DONNA SI FACEVA PAGARE 500 EURO PER CERTIFICARE, PRESSO UNA FARMACIA CITTADINA, LA POSITIVITÀ AL COVID-19 SENZA ESEGUIRE ALCUN TEST, IN MODO DA FAR OTTENERE, TRASCORSI 10 GIORNI, IL GREEN PASS DA AVVENUTA GUARIGIONE…