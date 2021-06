AFGHANISTAN, IL NOSTRO PICCOLO VIETNAM - DOPO VENT'ANNI LA MISSIONE ITALIANA AMMAINA BANDIERA MA SENZA ALCUNA VITTORIA: LASCIAMO SUL CAMPO 53 MORTI, 700 FERITI E UNA MINACCIA ISLAMISTA INCOMBENTE - "IL GIORNALE": "L'AFGHANISTAN È STATO NEI SECOLI LA TOMBA DEGLI IMPERI, MA FORSE LA GUERRA POTEVAMO VINCERLA SE I MILITARI NON FOSSERO STATI COSTRETTI A COMBATTERE CON UNA MANO LEGATA DIETRO LA SCHIENA PER COLPA DEI PRURITI E TIMORI POLITICI. L'11 SETTEMBRE E' LA DATA DI FINE MISSIONE SCELTA DA BIDEN. I TALEBANI STANNO PREPARANDO LA PARATA DELLA VITTORIA"

Fausto Biloslavo per "il Giornale"

lorenzo guerini fine della missione italiana in afghanistan 5.

In Afghanistan non abbiamo vinto e l' ammaina bandiera ad Herat assomiglia molto ad una sconfitta semi nascosta e mascherata da orgogliosi discorsi ufficiali. La realtà sul terreno è che, nel solo mese di maggio, 26 fra avamposti e basi delle forze di sicurezza afghane, in quattro province, si sono semplicemente arresi ai talebani. Gli insorti jihadisti minacciano 17 dei 34 capoluoghi afghani e sono ben attestati a 50 chilometri da Kabul, nella provincia di Wardak, la porta d' ingresso della capitale.

Nel 2014, quando la Nato aveva deciso di passare il testimone della sicurezza agli afghani, nessun capoluogo era sotto tiro. Solo negli ultimi tre anni i talebani hanno conquistato il doppio dei distretti (88) e contestano la presenza governativa in altri 213.

lorenzo guerini fine della missione italiana in afghanistan

Secondo alcune stime gli eredi di mullah Omar controllano già il 60% del territorio a parte le grandi città.

All' ammaina bandiera ad Herat è stato giustamente ricordato il sacrificio dei 53 caduti italiani e di 700 feriti, ma abbiamo sempre relegato in secondo piano le medaglie dei tanti episodi di coraggio ed eroismo dei nostri soldati. Piccole e grandi vittorie nelle battaglie contro i talebani, che stonano, però, con la litania della missione di pace propinata dalla politica di tutti i governi.

il ministro lorenzo guerini a camp arena

Per tanto tempo la Difesa ha anche «ridotto» il numero dei feriti d' Italia circoscrivendolo ai circa 150 casi più gravi, altrimenti sarebbe stato ancora più chiaro che in 20 anni abbiamo combattuto pure una guerra e non solo portato caramelle ai bambini. Le meritate decorazioni vengono assegnate lontano dai riflettori, senza alcuna enfasi, e per portarle agli onori della cronaca bisogna andarle a cercare con il lanternino.

L' ultimo caso «scovato» da PerseoNews e ripreso da Analisi difesa è l' onorificenza concessa al caporale maggiore Diego Magno Massotti del 66° Reggimento fanteria aeromobile Trieste. La medaglia è stata consegnata il 2 giugno, festa della Repubblica, in prefettura a Forlì senza fare troppa pubblicità, come per dozzine di decorazioni al valore. Pure le motivazioni subiscono l' influenza del «politicamente corretto».

lorenzo guerini fine della missione italiana in afghanistan 5

Il coraggioso mitragliere di un blindato Lince ha risposto al fuoco «di un elemento ostile», che non abbiamo mai il coraggio di chiamare con il suo nome, «nemico» e nemmeno talebano. Alla fine in un fuoco d' inferno di razzi anticarro e armi automatiche il decorato «neutralizzava la minaccia» perché anche solo il termine «eliminare» chi ti spara addosso è un tabù. I soldati italiani, nelle tante battaglie degli ultimi vent' anni, hanno ammazzato forse migliaia di talebani, ma guai a farlo sapere fino in fondo.

guerra in afghanistan

L' atto di coraggio del caporale maggiore Massotti risale al 2 gennaio 2019.

Nei comunicati dai teatri operativi di allora, come ricorda Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi difesa, non c' era una solo riga sullo scontro a fuoco, come di tanti altri prima.

Piuttosto che accendere i riflettori sulle piccole e grandi vittorie in combattimento abbiamo sempre preferito mandare in diretta il ritorno delle bare dei caduti avvolte dal Tricolore, che oggi più che mai suonano come simbolo di una missione incompiuta, se non una sconfitta annunciata.

nato afghanistan

L' Afghanistan è stato nei secoli la tomba degli imperi, ma forse la guerra potevamo vincerla se i militari non fossero stati costretti a combattere con una mano legata dietro la schiena per colpa dei pruriti e timori politici. Alla fine la ritirata suonata dagli americani ci impone anche una smobilitazione frettolosa entro le fine di luglio, ma proprio da Washington, il repubblicano Michael McCaul, presidente della Commissione Esteri del Congresso, evoca lo spettro del Vietnam: «Non possiamo permetterci che l' Afghanistan sia un' altra Saigon».

talebani afghanistan

L' 11 settembre, la data di fine missione scelta dal presidente Joe Biden, è già un tragico paradosso. Nel 2001 i B-52 incenerivano i campi di Al Qaida assieme al regime di mullah Omar e aprivano la strada al lungo intervento occidentale con il Tricolore che prima sventolava a Kabul e poi ad Herat. Per l' 11 settembre di vent' anni dopo i talebani stanno preparando la parata della vittoria.

soldati nato afghanistan