AFGHANISTAN, STORIA DI UN FALLIMENTO (E DI UNO SPRECO DA MILIARDI DI DOLLARI) - DAGLI AEREI MILITARI LASCIATI A MARCIRE ALL'AEROPORTO DI KABUL AI SOSTANZIOSI FONDI DESTINATI A SRADICARE LE COLTIVAZIONI DI OPPIO, L'ISPETTORE GENERALE SPECIALE STATUNITENSE JOHN SOPKO HA ELENCATO TUTTE LE INEFFICIENZE DELLA MISSIONE USA: "SE L'OBIETTIVO ERA QUELLO DI RICOSTRUIRE E LASCIARE DIETRO DI SE' UN PAESE IN GRADO DI SOSTENERSI, IL QUADRO GENERALE E' DESOLANTE..."

Dagotraduzione dal Daily Mail

John Sopko

Il rapido collasso delle forze armate afgane potrebbe aver sorpreso il presidente Biden, ma dozzine di rapporti hanno rivelato come gli Stati Uniti abbiano fallito gli sforzi per sostenere il paese.

Dai milioni spesi per gli aerei militari lasciati a marcire all'aeroporto internazionale di Kabul ai miliardi di dollari sprecati cercando, senza riuscirci, di sradicare le coltivazioni di oppio del paese, i dispacci dell'Ispettore Generale Speciale per la Ricostruzione dell'Afghanistan hanno illustrato le frodi e gli abusi che hanno fatto fallire uno sforzo da 145 miliardi di dollari.

joe biden 3

«Se l'obiettivo era quello di ricostruire e lasciare dietro di sé un paese in grado di sostenersi e rappresentare una piccola minaccia per gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, il quadro generale in Afghanistan è desolante», ha concluso John Sopko nel suo rapporto pubblicato questa settimana.

Per nove anni ha dettagliato i difetti e le frodi negli sforzi di ricostruzione degli Stati Uniti. E in più di 50 apparizioni davanti al Congresso ha presentato alcuni esempi sconcertanti di progetti falliti.

549 milioni di dollari spesi per aerei da trasporto inaffidabili

Quest'anno ha documentato come l'aeronautica statunitense abbia sprecato 549 milioni di dollari su aerei cargo difettosi.

Jet Usa abbandonati in Afghanistan

Il Pentagono ha acquistato 20 aerei G222 ricondizionati nel 2008 per il governo afghano, ma si sono rivelati inaffidabili. I pezzi di ricambio erano difficili da trovare e i loro equipaggi si sono lamentati della loro sicurezza.

Sono stati messi in vendita ma alla fine venduti come rottame al prezzo di 40.257 dollari. «Sfortunatamente, nessuno coinvolto nel programma è stato ritenuto responsabile per il fallimento del programma G222», afferma seccamente il rapporto di Sopko, descrivendo come un generale dell'aeronautica statunitense coinvolto nell'acquisizione sia diventato il contatto principale per l'azienda che li ha forniti dopo essersi ritirato dal servizio attivo.

500.000 dollari per edifici "fusi"

La strada Khost-Gardez

Poi c'è stato il caso degli edifici "sciolti", un centro di formazione da mezzo milione di dollari che ha iniziato a crollare a causa di costruzioni scadenti.

«Sebbene questo progetto possa essere stato fatto con buone intenzioni, il fatto che gli afghani abbiano dovuto demolire e ricostruire il poligono di fuoco a secco non è solo imbarazzante, ma, soprattutto, uno spreco di denaro dei contribuenti statunitensi», ha scritto Sopko in un rapporto del 2015.

Il poligono di tiro a secco è stato costruito per assomigliare a un tipico villaggio afgano dove la polizia avrebbe potuto addestrarsi.

Militari afghani

Il rapporto di Sopko afferma che i funzionari americani che supervisionavano il progetto non hanno tenuto traccia del lavoro e l'appaltatore è scomparso. I tetti non erano inclinati per consentire il deflusso dell'acqua piovana e sono stati utilizzati materiali scadenti.

L'intera struttura è stata demolita dopo quattro mesi, secondo un rapporto del 2015.

28 milioni di dollari per il camuffamento sbagliato

Uniformi militari Afghanistan

Forse l'esempio più imbarazzante è arrivato sotto forma delle nuove tute mimetiche per l'esercito afghano. I contribuenti statunitensi hanno finito per pagare l'opzione più costosa e meno efficace.

«Non vorrei essere un soldato afghano che indossa quell'uniforme», ha detto Sopko a USA Today all'epoca. «È come avere scritto "sparami" sul retro».

Il Pentagono ha sprecato 28 milioni di dollari in uniformi con un motivo mimetico boschivo in un paese in cui la copertura arborea rappresenta circa il 2% del paesaggio.

Uniformi militari Afghanistan 2

Il rapporto di Sopko afferma che i funzionari del Dipartimento della Difesa hanno dichiarato di essersi "imbattuto" nel sito Web di un fornitore e che l'allora ministro della Difesa afghano «aveva apprezzato ciò che aveva visto».

Erano necessarie nuove uniformi perché quelle esistenti utilizzavano un design non proprietario. Ciò significava che gli insorti potevano facilmente acquistare vestiti con lo stesso modello.

Ma Sopko ha detto che l'esercito degli Stati Uniti aveva progetti di riserva che avrebbero potuto essere più adatti al terreno afghano a un costo molto inferiore.

36 milioni di dollari per un centro di comando inutilizzato

Coltivazione di papaveri

Ci sono dozzine di esempi di cattiva gestione tra i progetti di costruzione.

Ad esempio, sono stati spesi circa 36 milioni di dollari per una vasta struttura di comando e controllo a Camp Leatherneck, nella provincia di Helmand. Comprendeva spazi per uffici per 1500 persone, una sala di guerra, un teatro per le riunioni.

È stata commissionata per l'ondata di truppe statunitensi del 2010.

«Sembra essere l'edificio meglio costruito che abbia mai visto nei miei viaggi in Afghanistan», ha scritto Sopko nel luglio 2013. «Purtroppo è inutilizzato, non occupato e presumibilmente non verrà mai utilizzato per lo scopo previsto».

Coltivazione di papaveri 2

I suoi mobili erano ancora incartati quando ha visitato la struttura che è stata completata dopo la fine dell’arrivo delle truppe. La sua fornitura di elettricità è stata costruita secondo le specifiche degli Stati Uniti, rendendola inutile per il governo afghano.

176 milioni di dollari per una strada che non è durata un mese

Oppure c'era la strada da 176 milioni di dollari verso il nulla. Finanziato dall'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale, il percorso di 63 miglia collegava la città di Gardez e la provincia di Khost.

Un audit del 2016 da parte degli ispettori SIGAR ha rilevato che cinque sezioni erano state distrutte e due erano state spazzate via dopo un mese dal completamento, secondo Bloomberg News.

9 miliardi di dollari spesi per una futile guerra alla droga

bambini afghanistan 6

E poi c'è stata la guerra infinita alla droga. Gli Stati Uniti hanno speso circa 9 miliardi di dollari durante il conflitto cercando di sradicare i campi di papaveri dell'Afghanistan che hanno finanziato i talebani e hanno reso il paese il primo produttore mondiale di oppio e di tutti i suoi prodotti illegali.

«Nonostante l'investimento, la coltivazione del papavero da oppio in Afghanistan ha registrato una tendenza al rialzo per due decenni e l'insicurezza ha reso difficile invertire la crescita», ha affermato Sopko nel suo rapporto più recente.

afghanistan evacuazione di cittadini afghani all aeroporto di kabul 3

Uno dei progetti finanziati dagli Stati Uniti è stata la costruzione di canali di irrigazione per centinaia di miglia quadrate di terreno coltivabile, nella speranza che avrebbe portato gli agricoltori a coltivare legalmente.

Ha semplicemente portato a un aumento della produzione di papavero, più che raddoppiata in uno studio di area, secondo Sopko.

Presi insieme, i rapporti dipingono un quadro schiacciante degli sforzi degli Stati Uniti per ricostruire una nazione devastata da decenni di conflitti.

Come chiarisce il commento di Sopko, un lavoro del genere è difficile in una zona di guerra. Spesso i programmi di monitoraggio creavano le condizioni per spuntare le caselle a ciò che lui chiamava «fare perfettamente la cosa sbagliata».

afghanistan profughi in fuga dai talebani

«Cioè, i programmi sono stati considerati "di successo" anche se non hanno raggiunto o contribuito a obiettivi più ampi e importanti, come la creazione di un'efficace forza di sicurezza afghana e un Afghanistan stabile», ha affermato in un rapporto del luglio 2021.

«Strettamente correlato a questa scoperta è uno dei temi centrali del rapporto: la pervasività dell'eccesso di ottimismo».