AGENTE PROVOCATORE - TRA I MANIFESTANTI PRO-TRUMP CHE HANNO ASSALTATO IL CONGRESSO C’ERANO ANCHE POLIZIOTTI IN LIBERA USCITA. TRA LORO ANCHE UN ALTO UFFICIALE, DAVE ELLIS, CAPO DELLA POLIZIA NELLA CITTÀ DI TROY, NEW HAMPSHIRE - LE FORZE DELL’ORDINE CHE AVREBBERO DOVUTO DIFENDERE IL CAMPIDOGLIO NON ERANO IMPREPARATE, MA COMPLICI DEGLI ASSALITORI…

1 - LA POLIZIA E LA PIAZZA GLI AGENTI-MILITANTI DIVIDONO L 'AMERICA

Federico Rampini per “la Repubblica”

C' erano anche dei poliziotti, in libera uscita lontano dalla propria sede di lavoro, tra i manifestanti pro-Trump il 6 gennaio a Washington. Diversi dipartimenti di polizia di tutta l' America, dal Texas alla progressista California allo Stato di Washington (nord-ovest), hanno aperto indagini interne dopo aver scoperto che alcuni dei loro agenti erano andati al raduno di mercoledì scorso.

A quella manifestazione era andato perfino un alto ufficiale, Dave Ellis, il capo della polizia nella città di Troy, New Hamsphire, e si era fatto intervistare dal New York Magazine mentre si trovava a Washington per esprimere il suo sostegno a Trump. Una donna tenente di polizia a San Antonio in Texas, Roxanne Mathai, ha messo sulla sua pagina Facebook delle foto in cui appare avvolta in una bandiera di Trump sulla scalinata esterna del Congresso.

Ma sostiene di non aver partecipato all' assalto violento per penetrare nell' assemblea legislativa. Alcuni agenti-militanti sono già stati sospesi, altri sono sotto inchiesta e potrebbero essere colpiti da provvedimenti disciplinari, secondo il Washington Post. Non è chiaro, per adesso, se alcuni di quegli agenti abbiano anche preso parte all' assalto violento del palazzo del Congresso, che ha fatto cinque vittime. Ma il solo fatto che tra le migliaia di manifestanti pro-Trump ci fossero dei servitori dello Stato, getta una nuova luce su quell' evento.

È un elemento in più per spiegare l' apparente impreparazione delle forze dell' ordine che avrebbero dovuto difendere il perimetro del Campidoglio e impedire l' irruzione dentro le aule parlamentari. Da giorni viene sottolineata l' assenza della Guardia Nazionale che avrebbe dovuto essere mobilitata dal Pentagono, quindi dallo stesso governo federale agli ordini di Trump. Si è messa sotto accusa anche la speciale forza di polizia alle dipendenze del Congresso, il cui capo è stato costretto alle dimissioni per aver sottovalutato il pericolo. Ma oltre ad aver schierato pochi uomini e male organizzati, è intervenuto un fattore "ambientale" che ora appare ancora più grave.

Gli stessi poliziotti di guardia al Campidoglio non avevano la sensazione di avere a che fare con una manifestazione ostile. Anzi, qualcuno è stato visto mentre si faceva dei "selfie" con i manifestanti. Nella folla trumpiana c' erano magliette con lo slogan Blue Lives Matter: è la risposta a Black Lives Matter, che sostiene la difesa delle vite dei poliziotti (divise blu). La rivelazione sugli agenti venuti da altri Stati non per garantire l' ordine, ma per partecipare al raduno, conferma che "l' insurrezione" godeva di appoggi e complicità proprio tra chi avrebbe dovuto impedire la violenza.

Le immagini degli scontri dicono che la collusione si è dissolta di fronte all' aggressione: tra le cinque vittime di quella tragica giornata c' è anche un ufficiale di polizia del Campidoglio, morto dopo essere stato colpito alla testa con un estintore.

Ma le omertà e i silenzi sull' insurrezione del 6 gennaio non sono solo a destra. È evidente che non ci sono state vaste manifestazioni a favore del Congresso violato. Nei cinque giorni trascorsi, la reazione è stata fortissima tra i politici (democratici) e i media (progressisti).

Quasi niente nelle piazze d' America. La sinistra che le aveva riempite dopo l' uccisione di George Floyd l' estate scorsa, non ha sentito il bisogno di manifestare solidarietà con le istituzioni aggredite. Ci sono state solo delle micro-manifestazioni, qui e là, soprattutto nei pressi di qualche Trump Tower.

Nulla che assomigli a una mobilitazione in difesa della democrazia. Una chiave di lettura la offre Michael Lind, docente alla University of Texas, sul sito Tablet. Lind ricorda che l' assalto alla collina del Campidoglio di Washington ha avuto un precedente otto mesi prima, un' insurrezione di sinistra sull' altra costa degli Stati Uniti. Fu l' 8 giugno 2020: quel giorno la polizia di Seattle evacuò nel panico il Commissariato East sulla collina del Campidoglio di quella città.

«Milizie radicali dell' estrema sinistra - ricorda Lind - assaltarono, saccheggiarono e devastarono la sede della polizia. Da quel momento e per i successivi 24 giorni il governo dello Stato di Washington permise che degli aspiranti rivoluzionari creassero una Comune anarchica, realizzando il loro sogno di "abolire la polizia", con l' appoggio di gran parte della sinistra La Comune anarchica fu creata sull' onda delle proteste nazionali contro l' uccisione avvenuta il 25 maggio di un afroamericano del Minnesota, George Floyd, da parte della polizia.

Nella Comune anarchica ci furono sparatorie, in cui due afroamericani persero la vita, prima che la polizia la chiudesse il primo luglio ». Lo slogan "tagliare fondi alla polizia" nel frattempo era diventato nazionale, adottato dai sindaci democratici di New York e Los Angeles, con il risultato di spostare ancora più a destra i sindacati degli agenti.

2 - RAFFICA DI POLIZIOTTI SOSPESI O LICENZIATI "HANNO PARTECIPATO ALL'ASSALTO AL CONGRESSO"

Francesco Semprini per “La Stampa”

È iniziata la prima ondata di licenziamenti e provvedimenti disciplinari nei confronti di rappresentanti delle forze dell' ordine che avrebbero preso parte all' occupazione di Capitol Hill. Nel frattempo, c' è una sesta vittima degli incidenti di mercoledì, si tratta di un agente del Congresso morto apparentemente suicida.

I dipartimenti di California, Stato di Washington, Texas e New Hampshire sono tra quelli che hanno annunciato indagini sui loro ufficiali in base a testimonianze, post sui social media e altre prove. E in seguito alle quali un numero non precisato di agenti e almeno un dirigente di polizia sono stati soggetti a licenziamento, sospensione o altri provvedimenti disciplinari.

Nei prossimi giorni potrebbero essere identificati altri membri delle forze dell' ordine prestati alla protesta. Emergono nel frattempo nuovi particolari sulla dinamica dei fatti. La Guardia nazionale del Maryland era pronta a intervenire pochi «minuti» dopo l' assalto al Congresso, ma ha dovuto attendere due ore prima di avere l' autorizzazione da Washington.

La denuncia arriva dal governatore del Maryland Larry Hogan, il quale dice che i militari erano «mobilitati e pronti», ma hanno dovuto attendere «90 minuti prima di avere l' autorizzazione di varcare il confine di Washington». Polemiche anche sulla mancata mobilitazione della Guardia nazionale a Washington il cui potere spetta al segretario alla Difesa non appartenendo la capitale a uno Stato.

Intanto, un secondo poliziotto assegnato alla protezione del Senato Usa è morto, apparentemente suicida, tre giorni dopo l' assalto al Capitol. Howard Liebengood, 51 anni, era tra gli agenti che hanno affrontato il 6 gennaio l' assalto degli ultrà trumpiani al Campidoglio, ha fatto sapere l' organizzazione sindacale della polizia del Capitol i cui vertici si sono limitati a indicare che l' agente non era in servizio il giorno della morte.

L' uomo era un ufficiale di polizia del Campidoglio dal 2005 assegnato alla divisione del Senato. Il padre era stato a sua volta il capo della sicurezza del Senato dal 1981 al 1983. Un altro poliziotto del Capitol, Brian Sicknick, è morto a causa delle ferite riportate nell' assalto.

Oltre a loro a perdere la vita sono state quattro persone, dimostranti che hanno partecipato ai fatti del 6 gennaio.

