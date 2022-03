AGENTE, LO SPAGHETTO LO VORREI AL DENTE! - A ROMA, UN'ANZIANA RIMASTA SOLA DOPO LE DIMISSIONI DELLA BADANTE, HA CHIAMATO LA POLIZIA PER CHIEDERE AIUTO E L'AGENTE, DOPO AVER VISTO LE SUE CONDIZIONI, LE HA PREPARATO UN PIATTO DI PASTA: "IL NOSTRO LAVORO CI PORTA A CONFRONTARCI ANCHE CON LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI" - LO SCATTO "STRAPPALIKE" È STATO PUBBLICATO DALLA PAGINA FACEBOOK DELLA QUESTURA DELLA CAPITALE E STA FACENDO IL GIRO DEL WEB…

Alessandro Vinci per www.corriere.it

Dopo le improvvise dimissioni della badante si era ritrovata da sola. Spaventata poiché non autosufficiente, ha quindi pensato di rivolgersi alla polizia per ricevere aiuto. È accaduto nei giorni scorsi a Roma, dove un’agente del Distretto Salario si è recata a casa dell’anziana insieme a un collega per prendersene cura in attesa dell’arrivo del figlio. «Non si preoccupi signora, mentre lo aspettiamo le faccio un bel piatto di spaghetti», ha detto. E così è stato, come dimostra una fotografia che la ritrae intenta a mescolare la pasta in divisa, con tanto di pistola nella fondina.

Il post della Questura

A condividere l’immagine su Facebook, venerdì mattina, l’account ufficiale della Questura della Capitale: «Il nostro lavoro ci porta a confrontarci con mille problematiche e purtroppo anche con la solitudine degli anziani», recita la didascalia. «Mentre la sala operativa della Questura attivava la rete di assistenza dei servizi sociali la poliziotta ha accudito con amore l’anziana e le ha preparato un po’ di pasta – si legge –. In poco tempo sono intervenuti gli specialisti del Comune; “noi” abbiamo ripreso il pattugliamento arricchiti da un semplice ringraziamento, che ci ha ripagato dei tanti sacrifici che il nostro lavoro comporta».

«Siete angeli speciali»

Come prevedibile, lo scatto ha fatto il pieno di «Like»: oltre 1.700 le «reactions» accumulate. Tra i commenti, poi, sono fioccati gli attestati di stima da parte degli utenti: «Bravissimi, siete angeli speciali», ha scritto per esempio Giannina. «Mi escono le lacrime di commozione», ha invece riferito Camilla. E ancora: «Grazie sempre per ciò che fate con amore e professionalità», «Non ci sono parole per commentare un gesto così» e via dicendo. Una storia all’insegna della gentilezza per ribadire l’importanza delle piccole cose. Un raggio di umanità di cui, in questo periodo, non può che esserci particolare bisogno.