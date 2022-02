AGENZIA 'STI CAZZI! - E' FINITA TRA KANYE WEST E JULIA FOX - L'ATTRICE E' STATA VISTA USCIRE DALL'AEROPORTO DI LOS ANGELES IN LACRIME, DA SOLA, COPRENDOSI IL VOLTO PER NASCONDERSI - HA ANCHE CANCELLATO DAI SOCIAL TUTTE LE FOTO DEL TENERO RAPPER, E MESSO UN "MI PIACE" A UN POST DELL'EX MOGLIE KIM KARDASHIAN - IERI, DAGLI SPALTI DEL SUPER BOWL, WEST AVEVA SCRITTO UN LUNGO POST CONFESSANDO DI VOLERE LA SUA FAMIGLIA RIUNITA...

Dagotraduzione dal Daily Mail

julia fox aeroporto di los angeles 7

Julia Fox è stata vista in lacrime uscire dall'aeroporto di Los Angeles da sola dopo che la sua attività sui social media ha mostrato che la sua vorticosa storia d'amore con Kanye West è finita.

La star di Uncut Gems, 32 anni, che ha tentato di nascondere il suo stato emotivo dietro una maschera durante l'uscita, domenica ha "messo mi piace" a un post dell'ex moglie di Kanye, Kim Kardashian, dopo aver cancellato tutte le foto del rapper dalla sua stessa pagina.

Il "mi piace" arriva dopo che Kanye, 44 anni, - che soffre di disturbo bipolare - ha condiviso una serie di post su Instagram in cui dichiarava «Vorrei che mia moglie fosse con me» e si disperava per la riunificazione della sua famiglia.

post di kanye west

Julia ha sfoggiato un bomber blu oversize e pantaloni a zampa neri casual mentre si dirigeva verso il terminal da sola. L'attrice è apparsa visibilmente emozionata durante l'uscita, nonostante sfoggiasse una maschera.

Julia ha trascorso il suo weekend con suo figlio Valentino, 13 mesi, condividendo video del bambino che giocava mentre scriveva «Sono la mamma più fortunata». L'attrice è stata vista in giro per Los Angeles venerdì tra le prime voci secondo cui la sua storia d'amore calda e pesante con Kanye, iniziata a Capodanno, si stava raffreddando.

julia fox

Fonti hanno detto a E! La scorsa settimana che Julia «non ha l'energia» per mettere di più in una relazione con il rapper. «Julia è prima di tutto una mamma e la sua famiglia e i suoi impegni di lavoro sono a New York», ha detto la fonte dell'attrice. «Ha espresso che la voleva a Los Angeles, ma non poteva affrontarlo».

L'insider ha anche osservato: «Sebbene rimangano legati, la loro relazione si è evoluta». Una seconda fonte ha detto al sito di gossip: «Quando lei non è in giro, torna ai suoi vecchi modi con esplosioni sui social media e buffonate pubbliche».

Julia è rimasta "indifferente" alle sue recenti suppliche alla moglie separata Kim di riunire la loro famiglia, in questo momento si sta «concentrando sui suoi amici e sulla sua famiglia e non ha l'energia per iniziare una relazione».

kanye west e julia fox

Un altro insider ha detto a Page Six che Julia e Kanye hanno una "relazione aperta" poiché è stato visto uscire con altre donne, più recentemente Chaney Jones. «Il loro legame trascende le norme tipiche perché sono esseri evoluti che vogliono solo essere felici l'uno con l'altro», ha detto all'outlet un insider vicino a Fox. «Non c'è gelosia o vibrazioni negative».

post di kim kardashian julia fox aeroporto di los angeles julia fox aeroporto di los angeles 3 julia fox aeroporto di los angeles 2 julia fox aeroporto di los angeles 4 julia fox aeroporto di los angeles 5 julia fox aeroporto di los angeles 6