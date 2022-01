AGENZIA 'STI CAZZI - COME MAI KIM KARDASHIAN HA SMESSO DI SEGUIRE MILEY CIRUS SU INSTAGRAM? C'ENTRA FORSE LA SERENATA CHE LA CANTANTE HA INTONATO A PETE DAVIDSON, CHE DA OTTOBRE ESCE CON LA MILIARDARIA, DAL TITOLO "AVREI DOVUTO ESSERE IO"? I DUE HANNO ANCHE PARTECIPATO INSIEME A UNO SPECIALE DI CAPODANNO E...

Dopo lo speciale dal vivo di Capodanno del cantante Pete Davidson, Kim Kardashian ha smesso di seguire Miley Cirus su Instagram. Se ne è accorto uno degli accout fan di Miley Cirus, @MileyEdition, che ha notato come Kardashian stesse seguendo l’account IG di Cyrus il 10 dicembre, lo stesso giorno in cui PageSix ha raccontato che Cyrus era andato nell’appartamento di Davidson dopo la loro apparizione al “Tonight Show” ma, da martedì, non era più tra i follower.

La mossa potrebbe nascondere un dramma a tre tra Kardashian, Cyrus e Davidson dopo che gli ultimi due hanno partecipato a uno speciale di Capodanno a Miami insieme. Si sono esibiti in una versione di “Miami” di Will Smith. Ma durante il Tonight Show, prima dello speciale, Miley Cirus ha fatto una serenata a Davidson cantandogli “Avrei dovuto essere io”. Il testo potrebbe alludere alla 41enne Kardashian, con cui Davidson esce dall’ottobre 2021.

Account di Kardashian

Page Six ha riferito in esclusiva che dopo l'apparizione al "The Tonight Show", Cyrus è stata avvistato mentre si dirigeva verso l'appartamento di Davidson a Staten Island. Mentre Davidson trascorreva i festeggiamenti di Capodanno in diretta in televisione con Cyrus, Kardashian era a casa a Los Angeles con i suoi figli. Ma la coppia si è riunita questa settimana per viaggiare insieme alle Bahamas su un jet privato.

