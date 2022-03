4 mar 2022 20:10

AGENZIA 'STI CAZZI! - LA SORELLASTRA DI MEGHAN MARKLE NON SI DA' PACE (DI ESSERE UNA POVERACCIA) E ADESSO LA CITA IN TRIBUNALE PER DIFFAMAZIONE - LA DUCHESSA SI SAREBBE COMPORTATA IN MODO SCORRETTO, SOPRATTUTTO CON IL PADRE, CON "DICHIARAZIONI FALSE E DANNOSE" PER VENDERE AI TABLOID UN'IMMAGINE DI SE' STESSA "DALLE STALLE ALLE STELLE" RACCONTANDO DI ESSERE STATA COSTRETTA A LAVORARE A 13 ANNI PER ''SBARCARE IL LUNARIO''...