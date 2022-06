AGENZIA ‘STI CAZZI!: BRITNEY SPEARS SI SPOSA OGGI – LA POPSTAR SVALVOLONA, SPEZZATE LE CATENE DELLA CUSTODIA LEGALE DEL PADRE, VA ALL’ALTARE CON IL PERSONAL TRAINER SAM ASGHARI A CUI E’ LEGATA DAL 2021 – MA ALLA ZUPPA DI NOZZE SARA’ SENZA FAMIGLIA: LATITANTE LA MADRE, ASSENTE LA SORELLA, IMPEGNATO IN QUALCHE ESORCISMO JETTATORIO IL “PADRE- PADRONE” - SOPRAFFATTA DA QUALCHE ECCITAZIONE ARTIFICIALE, LA POVERINA HA POSTATO SU INSTAGRAM: "NON RIESCO A CREDERCI, CAZZO!!!" (BRAVA, CONTINUA COSÌ…)

Dagotraduzione da Daily Mail

britney spears e sam ashgari

La notizia la spara il sito TMZ: la quarantenne Britney Spears e il fidanzato Sam Asghari, 28, oggi diventano marito e moglie in una cerimonia privata a cui partecipano circa 100 ospiti.

Mentre il fratello Bryan dovrebbe essere tra i partecipanti, i genitori di Britney, Jamie e Lynne Spears e sua sorella Jamie Lynn se ne fottono.

E visto che il padre non c’è, non è quindi chiaro chi porta la pop star all’altare.

Asghari e Spears si sono fidanzati nel settembre del 2021.

La notizia è stata rivelata tramite Instagram domenica, dove la coppia ha condiviso un video sorridente di lei che mostrava il suo anello di fidanzamento personalizzato: un diamante da quattro carati firmato Forever Diamonds NY, mentre il fidanzato Sam faceva capolino di lato.

Sopraffatta dall'eccitazione di qualche sostanza artificiale, la Spears ha scritto: "Non riesco a crederci, cazzo!!!"

britney spears e sam asghari a marzo 2020 in polinesia

La pop star ora non è più sotto la tutela finanziaria del padre Jamie Spears - una situazione che le impediva di sposarsi o di avere figli con Sam.

In giugno, nel pieno della battaglia legale per liberarsi dall’affidamento al padre, Britney aveva rivelato il terribile impedimento legato alla tutela del padre: “Voglio potermi sposare e avere un bambino. Mi è stato detto in questo momento non posso sposarmi o avere un bambino”, aveva spiegato la pop star.

La Spears è già madre di Sean Preston, 16 anni, e Jayden, 15 anni, con l'ex marito Kevin Federline con cui è stata sposata dal 2004 al 2007.

