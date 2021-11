AGENZIA ‘STI CAZZI – IL TILT DI MADAME CHE PRIMA PUBBLICA UNA FOTO MENTRE BACIA UNA RAGAZZA SU INSTAGRAM E POI SI LAMENTA PERCHÉ SE NE PARALA. GIANLUCA NICOLETTI: “SFUGGE COME MAI, CHI GESTISCE LA SUA IMMAGINE PUBBLICA, L'ABBIA FATTA SCIVOLARE IN UNA SITUAZIONE CHE RICORDA L'EPOPEA DI PAMELA PRATI E MARK CALTAGIRONE. IL MANTRA È SEMPRE QUELLO: FORSE HO UNA STORIA, FORSE NO, ANCHE SE CE L'AVESSI SON FATTI MIEI. QUESTA È ROBA DA VIPPONI MUMMIFICATI DELLO ZOO DI ALFONSO SIGNORINI, NON CERTO DA…” - VIDEO

Luca dondoni per “La Stampa”

«Ma secondo voi, cari giornalisti e opinionisti, io veramente vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento o qualcosa di così intimo e privato? No, no, perché sono affari miei». Francesca Calearo, in arte Madame, i fatti suoi in realtà li ha postati per il breve tempo della durata di una story su Instagram attraverso una foto in cui bacia una ragazza. Che però è di schiena e non è riconoscibile. Il messaggio piccato sugli affari suoi che non vuole rivelare è arrivato (sempre via social), dopo che la fotografia ha acceso la curiosità del pubblico e dei media: Madame è fidanzata?

Ha una compagna? E chi è? La giovanissima cantautrice ha quasi un milione di follower ed è una delle paladine della comunità Lgbtq, dei diritti, della libertà sessuale, del gender fluid. «Io sono bisessuale - aveva detto durante l'ultimo Festival di Sanremo, con cui è arrivata al grande pubblico con il brano Voce - sono attratta sia da uomini che da donne. Sono una ragazza che sceglie, a seconda di come si sente, di avere un portamento. Vivo con normalità questa cosa».

Qualche problema con i social l'aveva già avuto a giugno, quando molti dei suoi stessi fans si erano arrabbiati per un suo sfogo alla richiesta di una foto con un ammiratore: «Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto nulla per me, non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta di 19 anni».

Ora la nuova reazione stizzita: Madame dice che quando i giornali parlano di lei non si sente a suo agio, ma va a Le Iene su Italia 1 e il suo monologo parla di ansia e autostima, raccontando molto del suo intimo: «Dobbiamo imparare ad amare tutto di noi» dice sottolineando come, quando vuole, sia debolissima ma anche estremamente libera di esserlo. «Libera anche di innamorarmi - dice - maschio, femmina, giovane, vecchio. Certe mattine mi sveglio più maschio, altre più femmina. Riesco a pensare come un maschio, per esempio la mia canzone Clito, l'ho scritta da maschio».

Ora, perché Madame, che conta sull'appoggio di tutta la comunità Lgbtq+ (che ha applaudito il suo post tanto quanto si è dispiaciuta per la sua sparizione) abbia sentito il bisogno di postare la foto mentre bacia una donna, non è dato di saperlo ma lei ci tiene, sempre con una story sui social, a chiarire: «Ma secondo voi cari giornalisti e opinionisti io, veramente, vi darei in pasto una cosa così delicata come un mio possibile fidanzamento così intimo e privato? No, perché sono affari miei. Quello che vedete sui social è condivisibile e quindi non è di mio patrimonio, decido di pubblicarlo. Se un giorno dovessi condividere la mia vita privata lo farò e avrò i miei buoni motivi, ma a me non piace quando si ricama sulle bugie o cose che non esistono». Al prossimo post.

2. QUEL GUSTO DA PAPARAZZI ANNI SETTANTA

Gianluca Nicoletti per “La Stampa”

Madame bacchetta giornalisti e opinionisti. Guai a chi vorrebbe mettere naso nella sua vita privata! Il fatto è che gira da un paio di giorni una foto di lei che si bacia con una ragazza, di cui si vedono solo i capelli. L'artista, di indubbio e meritato successo, specifica che mai rivelerebbe l'identità di quella persona: «Vi darei in pasto una cosa delicata come un mio possibile fidanzamento, o qualcosa di così intimo e privato? ». Qui si apre il dibattito.

Madame pensa forse che, pubblicare di nuca la misteriosa baciatrice, basti a suggellare l'innocenza della sua indignazione verso i presunti impiccioni? Ossia quelli che vorrebbero saperne nome e cognome? La foto già è circolata ovunque, anche se sul profilo ufficiale Instagram @sonolamadame non è visibile. Non sembra possibile che possa essere stata rimossa perché pubblicata per puro caso, per errore, per una svista o magari per mandare segnali trasversali a qualcuno, come spesso fa sui social ogni cinquantenne «Buongiornissimo Kaffè». Madame è seguita in Instagram da quasi un milione di persone, il link che appare sul profilo porta a una pagina della prestigiosa etichetta Sugar, nulla di casuale potrebbe mai essere pubblicato in quel luogo. Perché mai quindi armare questa manfrina così vetero-mediatica?

L'amore misterioso e indicibile è una tecnica da paparazzata concordata anni 70. È probabile che funzioni nella costruzione del consenso attorno a un artista, di solito però è una collaudata strategia di mantenimento dell'attenzione sul personaggio in fase di oblio. Madame non ha bisogno di questo, è in un momento di grande successo. In più appartiene a una generazione recentissima, ha scritto dei testi veramente notevoli, ha una piacevolissima presenza scenica, si muove con destrezza tra il ruvidume ostentato e l'estremamente patinato, è super esposta ovunque e in pochi mesi ha attraversato tutte le possibili declinazioni mediatiche del personaggismo da manuale. Insomma Madame è un prodotto perfetto, complimenti a lei e a chi l'ha scritturata a 16 anni ed è stato capace a costruirne un'epica a tempo record.

Sfugge quindi come mai, chi gestisce la sua immagine pubblica, l'abbia fatta scivolare in una situazione che ricorda l'epopea di Pamela Prati e Mark Caltagirone. Non c'è molta differenza purtroppo, il mantra è sempre quello: forse ho una storia, forse no, anche se ce l'avessi son fatti miei. Distrattamente vi lascio, come Pollicino, qualche briciolina che indichi la strada per arrivarci, però vi diffido a seguire la traccia, perché ci tengo a preservare la mia vita intima.

Questa è roba da vipponi mummificati dello zoo di Alfonso Signorini, non certo da una promettente artista diciottenne. Sembra tutto già visto e usurato; aggiungiamo anche il particolare che per nessun medio abitante della contemporaneità, salvo forse il senatore Pillon e il suo giro, è considerata un'eccentricità degna di interesse la foto di due donne che si baciano. Tra l'altro già la notte di Halloween, nella casa del Grande Fratello Vip, fu simulato subbuglio per un bacio scoccato tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Di entrambe non è ancora pervenuto alcunché possa rendere imperitura la loro esistenza tra le glorie del Paese. Ci pensi Madame, non ascolti chi la consiglia per replicare quello che, da anni, fanno già le sue nonne.

