AGOSTO, MOGLIE MIA NON TI CONOSCO: VADO A ESCORT! - IL SETTORE DELLE PROSTITUTE NON CONOSCE CRISI, NEL MESE IN CUI IN MOLTI ITALIANI SONO IN FERIE AUMENTA LA RICERCA DI RAPPORTI SESSUALI A PAGAMENTO: SOLO IL GIORNO DI FERRAGOSTO È DEDICATO AD AMICI E FAMIGLIA - LE ESCORT "MIGRANO" NELLE REGIONI DOVE C'E' PIÙ CLIENTELA. IL RECORD A CATANZARO, DOVE RADDOPPIANO: "IL LAVORO VA PRESO QUANDO C’È, SENNÒ INUTILE LAMENTARSI DOPO..."

Gli Italiani non disdegnano un periodo di vacanza anche breve e non lontano da casa, come evidenziato dagli ultimi dati diffusi sull’esodo estivo. Svago, divertimento e relax sono le priorità e lo sanno anche le professioniste del sesso a pagamento.

Secondo i dati forniti da Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa, sono proprio loro a muovere in buona parte l’economia del turismo: trasferimenti, case con affitti brevi, shopping e viaggi sono gli aspetti che maggiormente influenzano i loro movimenti, quest’anno influenzati anche dal carovita.

Anche il mese di agosto, che rimane il più caldo, vede un incremento delle ricerche on line di incontri hot, confermando un calo a Ferragosto, notoriamente giorno di ritrovo in famiglia o con amici, per registrare un aumento il 16, dove la voglia di trasgressione risale. Sono i dati a confronto del 2022 e 2023 a suggellare una tendenza che, nonostante l’inflazione, non cede il passo.

L’analisi dei dati di Escort Advisor dello scorso anno nei quattro giorni che vanno dal 13 al 16 agosto, evidenziava come la differenza per il 2022 fosse notevole, raggiungeva il +33% di ricerche il giorno dopo Ferragosto; per il 2023 il dato è pressoché invariato con un +30%. Il lunedì si conferma da sempre il giorno con maggior affluenza sul sito infatti come si nota dal grafico, nel 2022 il 14 era una domenica e il dato è in calo, mentre nel 2023 era lunedì, con il dato in crescita.

Come conferma Laura, escort presente sul sito nella città di Brescia: L’anno scorso ad agosto ho lavorato molto e nella settimana di Ferragosto ho fatto il record. Anche quest’anno è così e mi auguro di lavorare ancora di più, ecco perché non faccio vacanza in questo periodo, il lavoro va preso quando c’è, sennò inutile lamentarsi dopo.

Come ormai assodato dall’analisi dei dati, molte escort si muovono tra le varie province italiane, per raggiungere una più vasta clientela, attirata anche dalla novità che una nuova professionista rappresenta nella propria città o provincia.

Questo è un altro aspetto che si evince dai dati, il cambio continuo di provincia di lavoro anche nel corso dell’anno, questo permette loro di essere percepite come novità e quindi più ricercate. La categoria sembra aver percepito particolare che viene ampiamente sfruttato, generando un vero e proprio nomadismo delle professioniste.

Confrontando la variazione di presenza di escort tra giugno e luglio 2024 grazie all’indicizzazione, che il sito Escort Advisor processa quotidianamente, degli annunci presenti sui maggiori siti di incontri, si può stilare una top ten delle province dove la concentrazione aumenta: quasi il 30% a Taranto, Brindisi e Firenze; Tra il 20% e 25% per Catania, Lecce, La Spezia, Messina e non scendono sotto il 20% Ravenna, Siena e Oristano.

Le province invece che registrano un aumento della concentrazione di annunci attivi solo a luglio 2024 sono Firenze, La Spezia, Catania e Brindisi con un range dal 16,5 al 19 %, scendono intorno all’11 e 12% Oristano, Taranto e Messina.

Conferma il trend la escort Luna Brasiliana, anche lei sul sito, che per Ferragosto 2024 ha deciso di spostarsi al sud, esattamente a Lecce: ho sempre lavorato bene ad agosto, e quest’anno ho scelto Lecce perché ho trovato una buona sistemazione e riesco a fare un po' di vacanza senza rinunciare al lavoro.

Di contro le province che perdono presenza di escort tra giugno e luglio sono Enna -25%, Lecco e Benevento, tra il -22% e -23% e a seguire Nuoro, Carbonia Iglesias e Trento tra il -13% e -15%. Poco sopra il -10% ci sono Ragusa, Ascoli Piceno e Massa Carrara.

Insomma, nonostante l’aumento dei prezzi delle case vacanze (Fonte FIAIP) sia arrivato al 7%, il mercato del sesso a pagamento non si ferma ed inoltre secondo un’indagine Coldiretti/Ixè, il 32% degli italiani ha scelto di trascorrere le vacanze nella propria regione, mentre invece le escort si muovono da nord a sud per fare una vacanza/lavoro scegliendo con strategia le città di destinazione.

In maniera oculata si muovono nelle province che hanno subito meno l’aumento del costo della vita, dove spiccano Parma, Rimini, Venezia e Firenze con punte di circa 450 euro annui per famiglia, intorno ai 300 Cagliari, Padova, Trieste e Milano (dati Istat).

Fa da contraltare il dato che indica quali province hanno aumentato il dato di presenza rispetto al luglio 2023: +89% Catanzaro, tra l’80% e il 70% ci sono Aosta, Trieste e Ogliastra, per scendere fino al 50% con Vercelli, Belluno e Foggia. Questo evidenzia in gran parte che le escort, anche loro soggette al caro vita, hanno scelto per le vacanze estive (dove uniscono alla villeggiatura il lavoro) delle località meno costose ed esclusive. I grandi centri urbani non si svuotano più in estate e quindi le escort semplicemente non le lasciano.

Quello della migrazione estiva delle escort è un fenomeno che mostra come questa categoria di lavoratrici sia capace di misurare la temperatura dell’economia estiva attraverso le loro scelte di spostamento volte a integrare villeggiatura e attività lavorativa, ovvero incontri, in luoghi economici per l’affitto e meno esclusivi, gli stessi scelti dagli italiani nell’estate 2024.

