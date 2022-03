AGUZZATE LA VISTA! - RIUSCITE A TROVARE IL CUORE NASCOSTO TRA I FIORI? E IL SERPENTE IN MEZZO ALLE TARTARUGHE? O L’UNICA PERSONA CON UN OMBRELLO APERTO NELLA STRADA AFFOLLATA? - QUALCHE ROMPICAPO PER DISTRARVI DALLE NOTIZIE SULLA GUERRA E RILASSARVI UN PO'. IN MEDIA PER RISOLVERLI CI VOGLIONO UNA TRENTINA DI SECONDI. RIUSCIRETE A BATTERE I RECORD? LE SOLUZIONI

Siete pronti per un po’ di rompicapo in cui serve aguzzare la vista? Un complicato quiz per la festa della mamma sfida i giocatori a individuare il cuore nascosto tra fiori. Il puzzle è stato creato dagli esperti di intrattenimento di MrQ: il record da battere è di 28 secondi.

Ci sono diversi mazzi di fiori e biglietti di auguri sparsi per il disegno, ma solo un cuore. Pensate di riuscire a trovarlo? Fate un tentativo e mettete alla prova le vostre capacità di osservazione.

Un altro puzzle sfida i giocatori a trovare tre narcisi nascosti tra i fiori in questo rompicapo a tema primaverile. C'è un mix di colori, trame e petali per distrarre l'occhio, ma solo tre graziosi narcisi. Riuscite a individuarli?

Il rompicapo è stato creato dagli specialisti di piante online Hopes Grove Nurseries a Tenterden, nel Kent, per celebrare l'inizio della primavera questo fine settimana. Il tempo record per trovarli tutti e tre è di 40 secondi.

Il fumettista Gergely Dudas detto Dudolf ha creato un altro puzzle che vi sfida a trovare quattro bruchi che strisciano in un campo di bucaneve. Per rendere le cose ancora più difficili, i bruchi hanno la stessa tonalità di verde delle piante e dell'erba.

Dudolf ha rilasciato un altro giochino sbalorditivo, questa volta prendendo ispirazione dagli uccelli nelle loro casette. I giocatori sono sfidati a trovare tre mele rosse da qualche parte tra le scatole degli uccelli. Il fumettista ha pensato bene di rendere tutti gli uccelli della stessa tonalità di rosso.

Poi c'è l'ulteriore distrazione delle casette per gli uccelli, che sono luminose e colorate abbastanza per distrarti dal compito.

Su Facebook è stato condiviso anche un altro classico rompicapo, quello del serpente tra le tartarughe: lo vedete?

Dudolf non si è fermato qui e ha creato un puzzle pure in onore di San Valentino. L'illustrazione mostra animali che si abbracciano in un campo di fiori rosa. Ma da qualche parte in questa immagine c'è un unico cuore rosa. Avete quello che serve per trovarlo?

Per restare in tema, i giocatori sono stati sfidati a trovare l'unico palloncino a forma di cuore in una scena renetica di San Valentino. Il puzzle è stato creato dai rivenditori britannici 247 Blinds.

Se ne volete ancora, provate questo rompicapo che arriva ora.

I disegnatori hanno nascosto un solo ombrello aperto in questa scena di strada affollata che sicuramente vi lascerà perplessi.

Una catena di hotel ha commissionato il rompicapo dopo che una ricerca ha scoperto che gli ombrelli sono uno degli oggetti più smarriti della nazione: il 10% degli inglesi perderà o romperà 10 o più ombrelli nella propria vita.

Quasi un quinto degli intervistati (18%) ha dichiarato di aver rotto o perso un ombrello dopo una sola uscita.