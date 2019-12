AH, IL SANO E CIVILE SUDTIROLO - VIDEO: LA SFILATA DEI KRAMPUS A VIPITENO SI TRASFORMA IN UN RAID: FRUSTATE E BOTTE DEI ''DEMONI'' CHE OGNI ANNO SFILANO PER LA CITTADINA DELL'ALTO ADIGE - MA QUANDO UNO DI LORO CADE A TERRA, INFIERISCONO SU DI LUI SENZA PIETÀ E L’UNICO CHE PROVA A SOCCORRERLO VIENE PICCHIATO ALLO STESSO MODO. MENTRE URLANO (IN TEDESCO, OVVIAMENTE)

Valentina Santarpia per www.corriere.it

Una sfilata trasformata in un raid: è questo quello che raccontano le terribili immagini che arrivano da Vipiteno, in Alto Adige, dove come ogni anno si sono svolte il 5 dicembre le sfilate dei diavoli mascherati in occasione della festa di San Nicola, una tradizione altoatesina. La passeggiata del centro storico dei demoni è diventata una caccia all’uomo, e quello che inizialmente sembrava un rito di finta violenza si è trasformato in pochi istanti, secondo quanto rivela il video agghiacciante pubblicato da La Voce di Bolzano e da altri quotidiani online del Trentino, in una spedizione punitiva. C’è da dire che nella storia delle sfilate dei Krampus non è la prima volta che succede ma questa sembra particolarmente aggressiva.

La sequenza

Non solo i manifestanti, coperti dalle maschere, inseguono gli spettatori per colpirli con una sorta di forcone, ma quando uno di loro cade a terra, infieriscono su di lui senza pietà e l’unico che prova a soccorrerlo viene picchiato allo stesso modo. Un’aggressività ingiustificata che si consuma in pochi secondi nelle strade di Vipiteno contro gli spettatori e che qualcuno immortala dal balcone di casa. Prima, si assiste alla fuga degli spettatori, spaventati dalla furia dei diavoli.

Poi si sentono e vedono i colpi secchi: calci, pugni e scudisciate contro gli spettatori che li sfidano col volto dipinto di nero, come vuole la tradizione. Anche se non ci sono state chiamate al 112, sulla vicenda il comando provinciale dei carabinieri di Bolzano ha aperto le indagini e segnalerà l’episodio alla Procura per identificare i responsabili: la violenza sarebbe scoppiata, secondo le prime ricostruzioni, qualche ora prima rispetto alla sfilata ufficiale, prevista per il tardo pomeriggio, e autorizzata dalla Questura. Non dovrebbe essere quindi complicato rintracciare i «demoni mascherati».

