9 mag 2023 17:55

AHI! È FIN-ITA PER VIE LEGALI – ALCUNI EX DIPENDENTI DI ITA AIRWAYS HANNO PRESENTATO UN ESPOSTO AL GARANTE DELLA PRIVACY, ACCUSANDO LA COMPAGNIA AEREA DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI – SECONDO LA DENUNCIA, LA SOCIETÀ AVREBBE TENUTO SOTTO CONTROLLO LA CORRISPONDENZA MAIL DEI LAVORATORI – NON LO FATE SAPERE AI TEDESCHI DI LUFTHANSA, CHE STANNO ANCORA TRATTANDO CON IL MEF PER ENTRARE NEL CAPITALE DELLA COMPAGNIA...