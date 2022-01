AHI, RIAPRE L’OSPEDALE IN FIERA A MILANO - LA STRUTTURA IDEATA DURANTE LA PRIMA ONDATA TORNA OPERATIVA VENERDÌ 14 GENNAIO: ERA CHIUSA DAL 7 GIUGNO - NEI PRIMI 14 MESI DI PANDEMIA HA PRESO IN CARICO 505 MALATI DI COVID: QUI SARANNO ACCOLTI I NUOVI RICOVERATI IN MODO DA ALLEGGERIRE LE TERAPIE INTENSIVE DEGLI OSPEDALI LOMBARDI E PER POTERLE DEDICARE AI PAZIENTI CON ALTRE PATOLOGIE - IL NUMERO DI LETTI A DISPOSIZIONE È CAMBIATO SPESSO, TRA LE POLEMICHE...

Chiara Baldi per "La Stampa"

Torna a essere operativo l’ospedale in Fiera a Milano: da venerdì 14 gennaio la struttura ideata durante la prima ondata, e da sempre al centro di polemiche, tornerà ad accogliere i pazienti Covid nei suoi moduli.

I primi a essere attivati saranno due compartimenti: il funzionamento, infatti, è in base ai moduli, che vengono attivati man mano che cresce l’urgenza. A coordinare l’attività dell’ospedale emergenziale sarà ancora una volta il Policlinico di Milano in collaborazione con la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.

È la terza volta che l’ospedale in Fiera viene aperto: la prima è stata il 6 aprile 2020, quando entrarono i primi due pazienti e chiuse poi a giugno 2020; la seconda è stata il 23 ottobre dello stesso anno e ha chiuso poi a giugno 2021.

Nei primi 14 mesi di pandemia – cioè fino a giugno 2021 – la struttura ha curato come degenti di terapia intensiva 505 pazienti.

Ma la creazione dell’ospedale è stata spesso al centro di polemiche. Innanzitutto perché il numero di letti a disposizione è variato spesso: si è passati dai 600 annunciati a marzo 2020, poi 400, poi ancora 200. In autunno, poi, si è arrivati al numero definitivo di 157 posti letto suddivisi in moduli, ognuno gestito da una struttura ospedaliera della Lombardia.

Come per le volte precedenti il coordinamento è affidato al Policlinico di Milano, che mette a disposizione il personale tecnico, tecnico sanitario, amministrativo, farmaceutico e di supporto per la sua gestione; il personale sanitario (anestesisti e infermieri di area critica) è messo a disposizione dal Policlinico e dal Grande Ospedale Metropolitano Niguarda oltre che da diverse altre strutture pubbliche e private accreditate, in modo da non pesare su singoli reparti o aziende sanitarie regionali.

I primi due moduli attivati saranno di 15 posti letto ciascuno: il coordinamento dell'attività clinica sarà affidato al personale del Policlinico e del Niguarda, in collaborazione con le altre strutture coinvolte.

Qui saranno accolte parte delle nuove richieste di ricovero per i pazienti più gravi con Covid-19, in modo da ‘alleggerire’ le terapie intensive degli ospedali lombardi e per poterle dedicare ai pazienti con altre patologie.

