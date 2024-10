AHI-TECH! - LA COMMISSIONE EUROPEA CHIEDE A YOUTUBE, SNAPCHAT E TIKTOK DI FARE CHIAREZZA SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ALGORITMI CHE REGOLANO I VIDEO RACCOMANDATI AGLI UTENTI - LE PIATTAFORME DOVRANNO ANCHE FORNIRE INFORMAZIONI SULLE LORO MISURE PER EVITARE LA MANIPOLAZIONE DA PARTE DI MALINTENZIONATI, CHE POTREBBERO INFLUENZARE ELEZIONI, IL BENESSERE MENTALE DEGLI UTENTI E LA SICUREZZA DEI MINORENNI – LA REPLICA DI TIKTOK: “COLLABOREREMO...”

1. UE CHIEDE A YOUTUBE, SNAPCHAT E TIKTOK CHIARIMENTI SU ALGORITMI

(ANSA) - La Commissione europea ha chiesto a YouTube, Snapchat e TikTok di fare chiarezza sul funzionamento degli algoritmi che governano i contenuti raccomandati sulle loro piattaforme. Per ottemperare ai doveri imposti dal Digital services Act (Dsa), YouTube e Snapchat dovranno fornire informazioni sui parametri utilizzati dai loro algoritmi per raccomandare contenuti agli utenti e sul loro ruolo in relazione a elezioni, benessere mentale degli utenti e protezione dei minori.

Tra gli aspetti su cui Bruxelles attende risposte dalle major rientrano anche le misure adottate per mitigare la potenziale influenza dei loro algoritmi sulla diffusione di contenuti illegali, come la promozione di droghe illegali e i discorsi di incitamento all'odio.

TikTok è invece chiamata a fare chiarezza sulle misure messe in campo per evitare la manipolazione da parte di soggetti malintenzionati e i rischi legati alle elezioni, al pluralismo dei media e all'opinione pubblica. Le piattaforme avranno tempo fino al 15 novembre per rispondere. Se le informazioni offerte non saranno in linea con le attese, Bruxelles potrebbe decidere di aprire un'indagine formale.

2. TIKTOK, 'ESAMINIAMO LA RICHIESTA DELL'UE, COLLABORIAMO'

(ANSA) - "Questa mattina abbiamo ricevuto una richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, che ora esamineremo. Collaboreremo con la Commissione durante l'intero processo di Rfi". Lo riferisce un portavoce di Tiktok in merito alla richiesta, avanzata da Bruxelles e inoltrata a YouTube, Snapchat e TikTok, di fare chiarezza sul funzionamento degli algoritmi che governano i contenuti raccomandati sulle loro piattaforme. (ANSA).

