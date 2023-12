AHIA, È INIZIATA LA RIVOLTA DEI ROBOT? – AD AUSTIN, IN TEXAS, UN INGEGNERE DI TESLA È STATO AGGREDITO DA UN ROBOT CHE LO HA IMMOBILIZZATO E HA AFFONDATO GLI ARTIGLI METALLICI NEL BRACCIO DEL POVERETTO – LA MACCHINA HA LASCIATO “UNA SCIA DI SANGUE” PER TUTTO LO STABILIMENTO – IN COREA DEL SUD UN OPERAIO È STATO SCHIACCIATO PERCHÉ SCAMBIATO PER UNA SCATOLA DI PEPERONI – LA RISPOSTA DI ELON MUSK, CHE SMINUISCE L'INCIDENTE

elon musk

MUSK SU ATTACCO ROBOT,COLPA DEL BRACCIO INDUSTRIALE, NON OPTIMUS

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "È davvero vergognoso che i media tirino fuori un incidente di due anni fa dovuto a un semplice braccio robotico industriale Kuka (presente in tutte le fabbriche) e insinuino che ora sia dovuto a Optimus". Così Elon Musk commentando su X un post in cui veniva ripreso un articolo che parlava dell'aggressione di un robot a un ingegnere della Tesla nella Giga Texas di Austin.

INGEGNERE TESLA ATTACCATO DA UN ROBOT: “HA AFFONDATO GLI ARTIGLI E LASCIATO UNA SCIA DI SANGUE”

Estratto dell’articolo di Elisabetta Rosso per www.fanpage.it

TERMINATOR SALVATION

È il 2021, siamo a Austin, in Texas, un ingegnere informatico di Tesla sta programmando un software per controllare l'assemblaggio delle auto, quando un robot lo immobilizza e affonda gli artigli di metallo nel suo braccio. I colleghi riescono a spegnere la macchina, l'ingegnere si libera lasciandosi dietro "una scia di sangue", si legge nel rapporto sugli infortuni presentato alla contea di Travis.

Non è la prima volta, l’8 novembre 2023 in Corea del Sud un operaio è stato scambiato per una scatola di peperoni e schiacciato da un braccio robotico. Nel 1981, un dipendente della Kawasaki Heavy Industries, Kenji Urada è morto per aver ostacolato il percorso di un robot malfunzionante, e cannone robotico antiaereo aveva ucciso per sbaglio nove soldati sudafricani nel 2007.

TERMINATOR

L'incidente del 2021 è venuto alla luce attraverso un record di infortuni depositato alle autorità di regolamentazione. Secondo la testata The Information, quasi un lavoratore su 21 presso la fabbrica Tesla Giga in Texas è rimasto ferito sul posto di lavoro nel 2022.

optimus il robot di tesla

[…] A raccontare l'incidente sono stati due colleghi. I testimoni hanno spiegato che la macchina, progettata per afferrare e spostare parti di automobili in alluminio appena fuso, ha bloccato l'ingegnere informatico e poi ha affondato i suoi artigli nel braccio. Poi un collega è riuscito a premere il pulsante di arresto per le emergenze fermando il robot. L'uomo è caduto scivolando per terra. L'incidente ha causato una "lacerazione, taglio o ferita aperta" alla mano sinistra, si legge nel rapporto.

optimus robot tesla 7

Hannah Alexander avvocato dell'organizzazione no-profit Workers Defense Project ha spiegato alla testata DailyMail che il numero di infortuni è sottostimato. "Il mio consiglio sarebbe di leggere quel rapporto con le pinze", ha aggiunto. "Abbiamo avuto diversi lavoratori che sono rimasti feriti, e un lavoratore che è morto, molti casi non sono presenti in questi rapporti che Tesla dovrebbe compilare accuratamente e presentare alla contea per ottenere incentivi fiscali".

optimus robot tesla 1

L'integrazione dell‘intelligenza artificiale nei robot non può che peggiorare lo scenario attuale. Anche perché la pericolosità delle macchine non è inversamente proporzionale alla loro "intelligenza". Basti pensare alle auto a guida autonoma, ai cani robot, o ai sistemi biometrici. Il pilota automatico di Tesla ha causato oltre 40 decessi. Spesso le auto hanno avuto problemi con i sistemi di frenata o hanno interpretato male i segnali stradali.

optimus il robot di tesla

Il riconoscimento biometrico invece commette ancora moltissimi errori. Se non sei un uomo bianco occidentale rischi di non essere riconosciuto correttamente dagli algoritmi e in alcuni casi anche essere arrestato ingiustamente. […]